La conmovedora historia de Clyde: el perro que esperó años en un refugio y se fue con sorpresa

El Departamento de Servicios Animales de Tracy, entidad encargada de la protección de la fauna en esta ciudad de California, reportó el cierre exitoso de uno de sus procesos de adopción más prolongados. Se trata de la historia de Clyde y Thor, dos caninos que, tras sumar cientos de días en el refugio, fueron recibidos por una misma familia, evitando así su separación definitiva.

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La institución confirmó que Clyde permaneció bajo su cuidado durante 831 días, convirtiéndose en el residente más antiguo del lugar. Por su parte, Thor acumulaba 280 días de estancia.

“Después de 831 largos días de espera, nuestros corazones finalmente rebosan de alegría; nuestro residente más antiguo, el resistente y adorable Clyde, ha dejado oficialmente el edificio”, comunicó el centro de bienestar animal al oficializar la salida de ambos ejemplares hacia su nuevo hogar.

El impacto de la labor voluntaria en el refugio

El responsable de esta adopción doble es Roberto, un ciudadano proveniente del estado de Indiana, quien se encontraba en California por una asignación laboral temporal. Durante dos meses, dedicó su tiempo libre a asistir al refugio, realizando jornadas de ejercicio y acompañamiento para los animales.

El voluntario adopta juntos a los dos perros más antiguos del refugio. Foto: @servicios_animales_tracy

Según la entidad, el voluntario solía pasear a más de seis perros al día, estableciendo una conexión inmediata con el grupo de caninos residentes.

“Durante esas semanas, se formó un vínculo que simplemente no se podía romper; cuando llegó el momento de que Roberto regresara a casa, sabía que no podía irse sin los dos chicos que le habían robado el corazón”, detalló el personal de Servicios Animales de Tracy.

La dedicación del adoptante fue fundamental no solo para el bienestar físico de los animales, sino para identificar la compatibilidad entre Clyde y Thor, lo que facilitó su traslado conjunto.

Un nuevo comienzo fuera de California

La partida de los dos perros hacia el estado de Indiana representa un hito para el equipo de voluntarios y trabajadores, quienes trabajaron en la socialización de Clyde por más de dos años.

“Estamos increíblemente agradecidos con Roberto, no solo por adoptar a estos dos, sino por la incansable dedicación que demostró con cada uno de los perros que paseó mientras estuvo aquí”, expresó la institución en su reporte de despedida.

El proceso concluyó con el traslado por carretera de los dos animales y su nuevo propietario. La entidad subrayó que Clyde, cuya actividad predilecta siempre fueron los trayectos en vehículo, inició así su etapa definitiva de convivencia en un entorno familiar, marcando el fin de su ciclo en el sistema de refugios de California.