El abandono de mascotas es un tema que ha generado gran conmoción no solo en Bogotá, sino también en distintas partes del territorio nacional. Hay personas que, luego de recibir una mascota, con el pasar del tiempo la dejan a su suerte en distintos espacios públicos.

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Los animales que son abandonados pueden ser susceptibles al maltrato en medio de la dura vida callejera que se ven obligados a tener.

Entendiendo que esta problemática debe ser atendida para contrarrestar sus efectos, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) hace diferentes actividades con el fin de rescatar, rehabilitar y buscar una familia para los animales que son rescatados.

Adopción responsable en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Recientemente, se realizó una jornada de adopción en el Centro Comercial Palatino, ubicado en la localidad de Usaquén, al norte de la ciudad de Bogotá.

Esta jornada fue realizada bajo el programa promovido por el IDPYBA “Adoptar es amar sin condiciones”. Allí se logró que 10 animales consiguieran un nuevo hogar que les brinde el amor que les ha faltado en las circunstancias en las que les ha tocado vivir.

El director del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas, se refirió a la jornada diciendo: “Agradecemos a todas las personas que participaron en esta jornada y que, con su decisión de adoptar, contribuyen a transformar la vida de estos animales y a construir una ciudad más solidaria y comprometida con su bienestar”.

En medio de la jornada, los asistentes pudieron conocer la historia de animales rescatados. Además, la Alcaldía precisa que los animales que se dan en adopción se encuentran esterilizados, desparasitados y con su respectivo esquema de vacunación completo.

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Requisitos para adoptar con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

La familia adoptante debe estar completamente segura de la decisión de adoptar, pues esto supone una responsabilidad importante con el nuevo miembro que llegará al hogar.

La persona responsable de la adopción debe ser mayor de edad y llevar consigo una fotocopia de la cédula, una fotocopia de un recibo de servicio público y también fotos de la vivienda donde vivirá el animal.

Se debe contar con el tiempo suficiente para llevar a cabo el proceso en su totalidad; de ese modo, el adoptante también podrá interactuar con el animal que lo acompañará en su hogar.

Si el animal que se va a adoptar es un gato, se deben llevar elementos especiales para su transporte, como un guacal. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el transporte en cajas, bolsas o cualquier elemento que comprometa la vida del animal.

Para adoptar una mascota es necesario llevar correa.

Si se adopta un perro, se debe llevar correa y pechera; y si es de una raza de manejo especial, también se debe llevar bozal.

Recuerde que, si usted desea adoptar, puede dirigirse a la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en la Carrera 106 A #67-02, en el barrio El Muelle, en el horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde.