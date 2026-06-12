Los perros ocupan un lugar cada vez más importante en los hogares y, más allá de la compañía que brindan, se han convertido en protagonistas de planes familiares y experiencias recreativas.

De otra parte, con el estilo frenético de vida en el mundo, son más apetecidos los espacios para desconectarse de la rutina, respirar aire fresco y compartir tiempo de calidad con seres queridos e integrantes del hogar.

En ese plan, los perros son compañeros ideales para explorar la ciudad, visitar nuevos lugares y disfrutar de experiencias que fortalecen el vínculo familiar.

Lo que antes era un lujo, hoy es común para los perros y gatos: así ha cambiado su estilo de vida

Para este plan, en Bogotá y sus alrededores se encuentran estos 5 lugares ideales para visitar con su perro:

1. Parque Simón Bolívar

Es uno de los parques más importantes y tradicionales de la capital, conocido por sus amplios espacios y zonas verdes, un lugar ideal para pasear a su perro entre los árboles, darle la vuelta al lago o jugar al aire libre.

Este parque cuenta con una zona canina que tiene cerramientos especiales para que su perro pueda correr con libertad. La zona tiene puntos de hidratación y bancas con anclaje.

Está ubicado en el centro-occidente de Bogotá, en la localidad de Teusaquillo y rodeado por avenidas principales como la Calle 63, Calle 53, Avenida Carrera 60 y Avenida Carrera 68, lo cual facilita su acceso.

El Parque Simón Bollívar es ideal para ir con su compañero de cuatro patas y salir de la rutina Foto: JimmyPirela - stock.adobe.com

2. Parque Chicó Norte

Este parque es ideal si desea un buen lugar dentro de la ciudad y salir de la rutina, pues cuenta con zonas y obstáculos diseñados especialmente para los perros, lo que les permite ejercitarse, jugar y estimular sus habilidades.

Llevar a un parque a su animal de compañía es un plan ideal Foto: 123rf

3. Parque Metropolitano El Tunal

El primer parque exclusivo para perros se encuentra al sur de la ciudad, en el Parque Metropolitano El Tunal, que cuenta con áreas delimitadas para que los animales puedan correr y jugar libremente, además de espacios destinados a jornadas de bienestar animal, adopciones e identificación con microchip, organizadas por el Distrito.

Es uno de los lugares con las zonas verdes más extensas, que permiten disfrutar de una caminata o realizar un picnic, mientras los animales de compañía comparten entre ellos sin necesidad de utilizar correa.

4. Parque de Entrenamiento Canino Colsubsidio

Está situado en el Club Bellavista de Colsubsidio, al norte de la capital del país, en la Autopista Norte # 245-91. Aunque, el ingreso no es gratuito y se debe verificar las opciones disponibles para poder entrar en su página oficial, es uno de los más recomendados por las múltiples actividades que ofrece para los perros.

Este parque cuenta con pista de agility, piscina, rodaderos, areneras y circuitos exclusivos para perros. Áreas especializadas que fueron diseñadas para mejorar sus habilidades físicas y mentales.

5. Embalse de Neusa

Este es un espacio ideal para hacer caminatas con su compañero de cuatro patas mientras disfrutan de los paisajes de esta reserva hídrica y natural, que se encuentra aproximadamente a dos horas de Bogotá.

Además, entre pinos y un ambiente de naturaleza plena, su perro podrá disfrutar de las amplias zonas verdes y del aire fresco. Incluso, si lo que desea es descansar del ruido de la ciudad, pueden acampar.

Cabe aclarar que hay un protocolo de ingreso al parque que incluye verificación de la documentación del canino, con carné de vacunas vigente, y portar collar y correa. El perro no puede ingresar al restaurante, pero en zonas de camping o áreas verdes amplias puede correr libremente.

El Embalse de Neusa es una opción si quiere salir de la rutina con su animal de compañía. Foto: Ancalagon - stock.adobe.com

Es importante consultar las normas de cada uno de los lugares mencionados, puesto que, en algunos se podría requerir el uso de la correa y bozal en todo momento, a efectos de convivencia con otras familias multiespecie.