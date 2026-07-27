Hizo llorar a todos en el velorio: dueño murió y su gato protagonizó una emotiva escena que ‘rompe’ las redes.

En las redes sociales se viralizó recientemente un video en el que se observa a un gato durante el velorio de su dueño, en México.

En las imágenes se aprecia al felino negándose a alejarse de su féretro. A lo largo de la ceremonia, el animal estuvo acostado debajo del ataúd.

“Cuando te digan que los animales no tienen sentimientos mira este video. El gato de mi papá en su funeral sin querer desprenderse de él”, señala el mensaje del autor del video que se difundió en la red TikTok.

En el clip se ve que, incluso, un niño intenta retirarlo del lugar, sin embargo, decide dejarlo un tiempo más al observar que se encuentra tranquilo.

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El material audiovisual generó múltiples reacciones de personas conmovidas por los gestos del gato y recordando experiencias similares.

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Las veterinarias coinciden en que el duelo por el fallecimiento de un miembro del núcleo familiar no es un proceso exclusivo de los seres humanos. Los perros y los gatos, como seres sociales que establecen vínculos afectivos profundos, también experimentan un período de adaptación y desajuste emocional ante la ausencia física de sus compañeros, ya sean de su misma especie o humanos.

Aunque las investigaciones científicas sobre el duelo animal son todavía limitadas en comparación con las de humanos, es evidente que los animales “se percatan de que algo o alguien falta y lo resienten”. Este fenómeno se manifiesta a través de cambios conductuales que requieren observación y paciencia por parte de los cuidadores.

El duelo en los animales no se expresa con lágrimas, sino a través de la alteración de sus ritmos biológicos y sociales. Helena Bat, etóloga y psicóloga de animales, destaca que los cambios más frecuentes incluyen la disminución de la actividad física, la pérdida de interés por el juego, cambios en el apetito y alteraciones en los patrones de sueño.

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En algunos casos, la ausencia de un referente social puede desencadenar cuadros de ansiedad por separación. “Es frecuente cuando se producen cambios en la vida que se sienten como incontrolables”, señala Bat, advirtiendo que, en situaciones extremas, un especialista podría valorar el uso de fármacos como ansiolíticos o antidepresivos para estabilizar al animal.