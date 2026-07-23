Quienes tienen gatos en su casa seguramente han experimentado una mezcla de ternura y desconcierto cuando, en medio de un momento de caricias o un juego inocente, el felino pasa de ronronear a lanzarte un mordisco o a clavar sus uñas con decisión.

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De acuerdo con los expertos, una de las características del comportamiento y del lenguaje felino es que suele ser tan cautivador como inesperado, por lo que no hay que desesperarse por esta situación, sino aprender a manejarla, pues las razones detrás de este comportamiento son diversas, según el portal especializado Tienda Animal.

Juego brusco o exceso de energía

Los gatos, especialmente cuando son jóvenes, suelen liberar su energía a través del juego y de comportamientos que imitan la caza. Si no cuentan con suficiente estimulación física y mental, pueden dirigir ese instinto hacia las personas, mordiendo o arañando durante las interacciones.

Los gatos pueden morder o arañar por diversas razones. Foto: Getty Images

De acuerdo con los especialistas, este comportamiento también puede reforzarse si desde pequeños se acostumbraron a jugar con las manos o los pies. Para evitarlo, lo más recomendable es ofrecerles juguetes interactivos, como cañas, pelotas o ratones de tela, que les permitan satisfacer su instinto cazador sin convertir a sus cuidadores en parte del juego.

Estrés, miedo o ansiedad

Los cambios en el entorno pueden generar estrés en los michis y hacer que reaccionen de forma defensiva. Los trasteos, la llegada de otra mascota, ruidos intensos o alteraciones en su rutina son situaciones que pueden provocar mordiscos o arañazos cuando el animal se siente inseguro o amenazado.

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En estos casos, es importante identificar el factor que está causando el malestar y procurar un ambiente tranquilo, con espacios donde el gato pueda refugiarse y recuperar la sensación de seguridad.

Dolor o problemas de salud

Si un gato comienza a morder de manera repentina o evita que lo toquen en determinadas zonas del cuerpo, es posible que esté experimentando dolor. Enfermedades articulares, problemas dentales, lesiones o diversas afecciones internas pueden hacer que responda con agresividad como mecanismo de defensa.

Los gatos tienen la costumbre de arañar o morder. Foto: Getty Images

Ante cualquier cambio brusco de comportamiento, lo más recomendable es acudir al veterinario para descartar problemas de salud y recibir el tratamiento adecuado con el fin de garantizar la calidad de vida de los animales.

Falta de socialización

Los gatos que durante sus primeras semanas de vida tuvieron poco contacto positivo con personas u otros animales pueden mostrarse más temerosos o reactivos al interactuar.

Una socialización adecuada desde temprana edad favorece conductas más confiadas y reduce la probabilidad de respuestas agresivas en la edad adulta.

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Reacción instintiva de protección

En algunos casos, los gatos utilizan los dientes y las uñas como mecanismos naturales de defensa. Cuando sienten dolor repentino, pueden reaccionar de inmediato mordiendo o arañando. En lugar de castigarlo, lo mejor es corregirlo con un “no” firme y calmado.