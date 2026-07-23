¿Qué puede comer un gato con problemas renales? El mejor alimento y el ingrediente ‘prohibido’ que acelera la enfermedad

Los gatos se han convertido en animales de compañía muy frecuentes en los hogares. Si bien, en general, son animales muy sanos, se debe cuidar mucho de su salud, pues hay enfermedades que se presentan con alguna frecuencia en estas mascotas.

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Las afecciones renales son de esas complicaciones de salud a las que se debe prestar atención, especialmente en los michis de mayor edad, ya que pueden impactar de manera significativa su bienestar y calidad de vida.

Con el paso de los años, especialmente en gatos adultos, los riñones pueden perder capacidad de funcionamiento, lo que favorece la aparición de enfermedades como la insuficiencia renal crónica, una condición frecuente en esta especie.

Estos órganos desempeñan funciones esenciales, como eliminar los desechos del organismo, mantener el equilibrio de líquidos y minerales, y contribuir al control de la presión arterial, según el portal especializado Experto Animal. Cuando dejan de funcionar correctamente, el organismo del felino puede verse seriamente comprometido.

La alimentación es clave para ayudar a mejorar la condición de los gatos con problemas renales. Foto: Getty Images

¿Qué deben comer los felinos con esta afección?

Información de la compañía Purina, en su página web, indica que la alimentación es crucial para los gatos con problemas renales. Su nutrición tiene un papel fundamental tanto en la prevención como en el manejo de las diferentes condiciones.

Uno de los aspectos importantes es la hidratación y por ello la comida húmeda es una buena opción porque ayuda a aumentar su ingesta de líquidos, sin que esto reemplace el agua fresca.

Es clave darles alimentos bajos en fósforo y controlar la ingesta de proteínas, sin retirarlas completamente de su dieta y que sean de alta calidad. De igual forma, los omega-3, como los que se encuentran en el aceite de pescado, pueden ser beneficiosos para los michis con enfermedad renal.

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También deben comer alimentos con vitaminas B y la D, pues los riñones dañados no pueden convertir este nutriente de manera eficiente.

De acuerdo con los expertos, en la dieta de los michis con estas afecciones se pueden incluir proteínas como pollo, pavo y pescado blanco, como bacalao o tilapia.

En cuanto a frutas y verduras, son buenas la manzana, arándanos, zanahoria, chirivía y calabaza, y en cuanto a carbohidratos, estos deben ser de bajo índice glicémico, como el arroz blanco o integral.

No todos los alimentos son aptos para los michis con problemas en los riñones. Foto: Getty Images

Experto animal indica que, si bien se puede establecer una dieta específica, es importante tener claro que se deben ofrecer las cantidades correctas, teniendo en cuenta el peso, la edad y la actividad física de cada individuo.

¿Qué no deben comer?

Los especialistas aseguran que existen ciertos alimentos que pueden resultar perjudiciales para los gatos con problemas renales, puesto que aumentan la carga sobre los riñones o contribuyen a desequilibrios hidroelectrolíticos. Estos son los que se deben restringir.

Alimentos ricos en fósforo: como productos lácteos (leche, queso o yogur) y vísceras (hígado o riñón).

Productos ricos en sodio: enlatados o alimentos procesados para humanos.

Alimentos ricos en potasio: plátanos, naranjas o tomates.

Alimentos ricos en oxalatos: espinacas o las almendras.