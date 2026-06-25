Dado que cada vez es más frecuente que en los hogares los gatos tengan un espacio muy especial, es importante saber cuales son las enfermedades más comunes que los aquejan para identificarlas y acudir a un especialista lo antes posible, pues algunas de ellas pueden ser de difícil manejo si no se se tratan a tiempo.

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De acuerdo con los expertos, estas mascotas felinas pueden padecer diversas enfermedades, entre ellas infecciones respiratorias, trastornos digestivos, problemas renales, diabetes, afecciones cardíacas y también virales como la Leucemia Felina.

Así mismo, pueden sufrir problemas dentales, obesidad, alergias y enfermedades de la piel. Por ello, es importante realizar controles veterinarios periódicos, mantener al día las vacunas y proporcionar una alimentación adecuada para prevenir y detectar a tiempo posibles problemas de salud. Así las cosas, estos son cinco de los padecimientos más frecuentes en estos animales de compañía.

Obesidad

Según la red europea de hospitales y clínicas veterinarias para mascotas AniCura, la obesidad de la que tanto se escucha hablar en el caso de los humanos, también es uno de los padecimientos más comunes en los felinos.

Los gatos son susceptibles de enfrentar diversos problemas de salud a los que se les debe prestar atención. Foto: 123rf

Para identificarla es importante prestar atención a síntomas tales como: problemas respiratorios, falta de movilidad y aletargamiento. Es claro que para prevenirla lo mejor es brindarle a la mascota una alimentación sana y balanceada.

Inmunodeficiencia felina

Esta enfermedad es lo que comúnmente se conoce como el VIH entre los seres humanos pues, de acuerdo con los especialistas, los gatos también pueden contraer el sida. En este caso suele afectar a gatos adultos y no esterilizados, llegando incluso a provocar el fallecimiento del animal.

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Las señales más frecuentes de este padecimiento son: ganglios linfáticos inflamados, pérdida de pelo, infecciones oculares, pérdida de peso, fiebre e infecciones en la boca.

Conjuntivitis

Esta afección puede presentarse en cualquier edad, aunque es más frecuente en los gatos pequeños, dado que su sistema inmunológico está menos fuerte. Es importante mantener un animal con este tipo de enfermedad en cuarentena de otros animales para prevenir contagios. Los síntomas son: ojos rosados, exceso de legañas, opacidad de la cornea y ojos hinchados.

Los gatos pequeños son suceptibles a enfrentar afecciones como la conjuntivitis. Foto: Getty Images

Problemas gastrointestinales

Esta afección suele ser producida por bacterias, virus o parásitos. Para cada uno el tratamiento es totalmente diferente, desde medicamentos hasta la necesidad de realizar cirugía. Es por ello que hay que acudir al veterinario ante cualquiera de estas señales: sangre en la orina y dificultad para orinar.

Panleucopenia felina

También se le conoce como moquillo felino y se trata de una enfermedad mortal provocada por un parvovirus. Si bien existe tratamiento, no siempre es eficaz, por lo que al menor síntoma es necesario acudir al veterinario para lograr su control. Las señales de alarma son: fiebre, hipotermia, vómitos, diarrea, deshidratación y anorexia.