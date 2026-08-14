Avanzan en Bogotá las jornadas de donaciones para animales afectados por el terremoto: ya se han recibido 3,3 toneladas de alimento

La Alcaldía de Bogotá informó que, durante el primer día de la jornada de donaciones tras el terremoto registrado en la zona occidental del país, se han recibido 3,3 toneladas de alimento, además de otros elementos, que serán destinados a apoyar a los animales afectados por el movimiento telúrico.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de Corferias, Expopet, Latam, Gabrica y la Cruz Roja, se extenderá hasta el próximo 17 de agosto, en el marco de Expopet 2026. Durante estos días, la ciudadanía podrá realizar sus donaciones y así contribuir a la atención de los animales que requieren apoyo.

Entre los elementos que pueden ser donados se encuentran alimento húmedo y seco, platos y comederos, collares, bozales, traíllas, collares isabelinos, implementos de aseo, así como insumos y medicamentos veterinarios que no estén vencidos.

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Las donaciones se reciben de 10:00 a. m. a 6:30 p. m. en Corferias. El punto de recepción está ubicado en las antiguas oficinas de Davivienda, a mano derecha del arco de la entrada principal.

“Bogotá ha respondido muy bien siempre que los animales han necesitado nuestra ayuda. Hoy nuevamente es momento de trabajar de la mano entre la Alcaldía, la empresa privada y la ciudadanía para llevar ayuda a quienes más lo requieren: los animales”, así lo manifestó Antonio Hernández Llamas, director del Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

Las jornadas se extenderán hasta el próximo 17 de agosto, en el marco de Expopet 2026, en Corferias. Foto: IDPYBA

“Las 3,3 toneladas de alimento recibidas durante el primer día representan un primer aporte para atender las necesidades de los animales afectados. La invitación continúa abierta para que más ciudadanos se sumen a esta jornada de solidaridad y contribuyan con las ayudas que serán destinadas a las zonas afectadas”, señaló la entidad.

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Mascotas después del terremoto: señales de alerta que no se pueden ignorar, según experto

El terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto de 2026 volvió a dejar en evidencia que los animales de compañía también son víctimas de las emergencias. El miedo, los ruidos, las vibraciones y la evacuación pueden hacer que perros y gatos escapen, se desorienten o se escondan.

Por esto, Diego Alexander Hernández Pulido, docente de Medicina Veterinaria de Uniagraria, experto en gestión del riesgo y atención de animales en situación de desastres, indicó que los animales de compañía también requieren nuestro apoyo, por lo que, si luego de este evento, encontramos una mascota aparentemente perdida, debemos garantizar su protección y verificar que esté en un lugar seguro.

Después de un terremoto pueden existir réplicas, vidrios rotos, cables eléctricos, estructuras inestables, vehículos en movimiento y otros peligros. Una vez que se pueda garantizar que se está en una zona segura, se deben seguir las siguientes indicaciones:

No perseguir ni intentar atrapar bruscamente al animal. Un perro o gato asustado puede reaccionar huyendo o incluso mordiendo, aunque normalmente sea dócil.

Acercarse lentamente, hablar con voz tranquila y evitar movimientos repentinos.

Si permite el contacto, comprobar si lleva collar, placa, teléfono o algún elemento de identificación.

o algún elemento de identificación. Tomarle fotografías y registrar el lugar exacto, la hora y las condiciones en las que fue encontrado.

en las que fue encontrado. Preguntar a personas cercanas si están buscando al animal.

Consultar reportes de mascotas perdidas en redes sociales, grupos comunitarios, veterinarias, refugios y centros de bienestar animal.

grupos comunitarios, veterinarias, refugios y centros de bienestar animal. Si es seguro hacerlo, mantenerlo temporalmente en un sitio protegido, evitando que vuelva a escapar.

evitando que vuelva a escapar. Si presenta heridas o signos de emergencia, priorizar la atención veterinaria sobre la búsqueda inmediata de sus propietarios.