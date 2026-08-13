Cuatro lugares cerca de Bogotá para disfrutar con su mascota

Cerca de Bogotá existen diferentes lugares ideales para salir de la rutina, respirar aire puro y disfrutar de la naturaleza en compañía de las mascotas. Estos espacios ofrecen la oportunidad de realizar caminatas, conocer nuevos paisajes y compartir momentos agradables al aire libre, mientras los perros pueden correr, jugar y explorar.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) recomienda cuatro de estos lugares:

Embalse del Neusa

Este es uno de los lugares favoritos para realizar caminatas, hacer picnic o acampar rodeado de naturaleza.

El ingreso de mascotas está permitido siempre que tengan su esquema de vacunación al día y permanezcan bajo el cuidado de sus responsables.

Ideal para senderismo, camping, fotografía y observación de aves.

Embalse del Neusa. Foto: Cortesía - Colparques

Chingaza

Algunas zonas autorizadas de este parque permiten el ingreso de mascotas bajo condiciones específicas y con estrictas medidas de conservación ambiental. Antes de visitarlo es indispensable consultar la reglamentación vigente del parque.

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La Cabaña de Alpina (Sopó)

Un plan clásico para las familias bogotanas. Cuenta con amplias zonas verdes donde las mascotas pueden acompañar a sus cuidadores mientras disfrutan del paisaje y la oferta gastronómica.

Club Bellavista Colsubsidio

Uno de los espacios especializados más completos de la región es el Parque de Entrenamiento Canino del Club Bellavista de Colsubsidio.

Entre sus principales atractivos se encuentran:

Pista de agility.

Piscina.

Túneles.

Rodaderos.

Areneros.

Circuitos de entrenamiento.

Restaurantes pet friendly.

Es una excelente alternativa para quienes buscan actividades diferentes con sus perros.

Dirección: Autopista Norte #245-91.

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Recomendaciones para visitar parques con mascotas

Antes de salir de casa recuerde seguir estas recomendaciones del Distrito:

Lleve siempre a tu mascota con collar y correa.

Recoja los excrementos y deposítalos en los lugares autorizados.

Mantenga agua disponible durante todo el recorrido.

Evite ingresar perros enfermos o agresivos.

Si su mascota pertenece a una raza de manejo especial, debe portar bozal y cumplir la normativa vigente.

Respete a los demás usuarios del parque y mantenga el control de tu animal de compañía.

Parques de Bogotá con zonas caninas

El IDRD también señaló que se han adecuado zonas especializadas para perros en parques de diferentes localidades. Estos espacios cuentan con obstáculos, bancas y mobiliario pensado para estimular la actividad física y la socialización.

Entre ellos se destacan:

Parque Chicó Norte (Carrera 21 # 96-99).

Parque Villas de Aranjuez (Usaquén).

Parque Quintas de La Sabana (Usaquén).

Parque Llano de Bosa.

Parque La Esperanza (Bosa).

Parque Gran Colombiano (Bosa).

Parque El Claret (Rafael Uribe Uribe).

Parque Tímiza (Kennedy).

Parque Bertha Hernández (Kennedy).

Parque Carvajal (Kennedy).

Parque San Andrés (Engativá).

Parque Laguneta (Tunjuelito).

Parque Veraguas Central (Puente Aranda).

Parque Torre Molinos (Puente Aranda).