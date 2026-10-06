El curioso lugar donde hallaron una boa de 2,5 metros cerca de Bogotá: así fue su liberación

Profesionales de la dirección regional Soacha de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) coordinaron el rescate y retorno a su hábitat natural de dos boas constrictor.

Estos curiosos 8 animales silvestres fueron encontrados en un municipio aledaño a Bogotá

Los ejemplares fueron entregados por habitantes que los localizaron en los sectores de Florida Baja y Ciudad Verde, en el municipio de Soacha, requiriendo el acompañamiento del equipo de fauna ambiental.

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El primer caso involucró a un espécimen de dos metros y medio de longitud que fue avistado en la vía Mondoñedo. Aunque los ciudadanos lo trasladaron temporalmente a su vivienda, posterior al hallazgo se comunicaron voluntariamente con las autoridades para su oportuna entrega.

Por su parte, la segunda boa, un ejemplar juvenil, fue extraída del motor de un automóvil particular cuyo propietario venía de desplazarse desde Apulo.

Las autoridades ambientales recordaron a la comunidad la importancia de reportar estos avistamientos sin agredir ni manipular a las especies, comunicándose directamente con la CAR, el cuerpo de Bomberos o la Policía de Carabineros para garantizar la preservación de la vida silvestre.

Evaluación de salud y liberación en la región del Tequendama

Tras el rescate, los profesionales veterinarios de la CAR sometieron a ambas boas a una rigurosa valoración clínica. Los exámenes confirmaron que los ejemplares se encontraban en óptimas condiciones de salud, con excelente movilidad muscular y respuesta de defensa, lo que permitió autorizar su inmediata reintegración al entorno natural.

Las dos serpientes fueron reubicadas en áreas protegidas de la provincia del Tequendama. La directora técnica operativa de la regional Soacha, Daniela Bello Dávila, y el equipo técnico explicaron que esta zona geográfica brinda las condiciones idóneas de clima, disponibilidad de agua y topografía para garantizar la supervivencia y conservación de esta especie no venenosa.

El operativo de liberación contó con el apoyo de uniformados de la Policía Ambiental de la Metropolitana de Soacha, reafirmando el compromiso institucional de salvaguardar el equilibrio ecológico y frenar el tráfico o tenencia ilegal de animales silvestres en el departamento.

Reubicación de serpientes sabaneras en ecosistemas fríos

En el marco de las mismas acciones de protección biológica, la CAR logró el rescate y posterior liberación de cinco serpientes sabaneras en sectores estratégicos de los municipios de Sibaté y Soacha. Este reptil corresponde a una especie endémica adaptada a las zonas frías de la sabana de Bogotá.

Previo a su liberación, a cada uno de los individuos se le practicó la respectiva valoración médica para certificar su estado físico. La autoridad ambiental destacó la importancia de proteger esta especie nativa, la cual cumple un rol fundamental en el control biológico y el mantenimiento de los ecosistemas de alta montaña.

Con estas intervenciones, la entidad ambiental reitera su llamado a la ciudadanía para promover la convivencia pacífica con la fauna silvestre, invitando a reportar de forma inmediata cualquier presencia de reptiles en zonas urbanas o vías públicas para su manejo seguro.