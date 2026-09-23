Este misterioso y peligroso animal salvaje fue encontrado en una zona cercana a Bogotá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) emitió una alerta preventiva tras confirmar la presencia de un puma (Puma concolor) en el sector rural del municipio de La Calera.

Una majestuosa especie fue captada en área protegida: un depredador cada vez más escaso en la naturaleza

El reporte fue recibido por la entidad ambiental el pasado domingo 20 de septiembre por parte de los residentes de la zona, lo que motivó el despliegue inmediato de un equipo de control y extracción conformado por biólogos y expertos en salud animal especializados para verificar la situación sobre el terreno.

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Tras la revisión de las grabaciones de cámaras de seguridad y el uso de drones para la exploración aérea, las autoridades comprobaron la presencia del felino e identificaron los posibles corredores de desplazamiento que utiliza en esta zona del departamento.

La intervención se adelanta en estrecha coordinación entre la CAR, la Alcaldía de La Calera y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.

Descartan reubicación e instan al ahuyentamiento controlado

La directora de Biodiversidad de la CAR, Magdala Iregui, explicó que la prioridad institucional es salvaguardar la vida del felino silvestre y, al mismo tiempo, prevenir incidentes que pongan en peligro a la población humana o a los animales de producción.

La funcionaria aclaró que por el momento no se ha determinado la necesidad de capturar o reubicar al ejemplar, optando por mantener un seguimiento técnico continuo a su comportamiento en la zona.

Para reducir el riesgo de interacciones negativas, la entidad recomendó implementar estímulos sonoros y sistemas de disuasión lumínica que favorezcan el desplazamiento voluntario del animal hacia ecosistemas más profundos. Asimismo, las autoridades sugirieron a los dueños de predios reforzar los encierros del ganado y las especies domésticas mediante cercas eléctricas y un manejo riguroso en la disposición de restos orgánicos.

Protocolos de seguridad para la comunidad ante eventuales encuentros

Frente a un posible avistamiento o encuentro fortuito con el mamífero, la CAR hizo un enfático llamado a los habitantes para no intentar aproximarse, perseguirlo, atacarlo o pretender su captura por medios propios. Las recomendaciones oficiales ante la presencia cercana del puma incluyen conservar la calma, evitar movimientos bruscos, no correr ni darle la espalda al felino y retirarse despacio del lugar.

Finalmente, la corporación ambiental recordó que mantiene habilitada la línea de atención telefónica 316 524 4031, disponible las 24 horas para recibir reportes de fauna silvestre. La CAR continuará realizando patrullajes de supervisión técnica en el área rural de La Calera para asegurar el bienestar de la comunidad y la protección de la biodiversidad regional.