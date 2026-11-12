Policía capturó en flagrancia a presunto maltratador de un perro en El Castillo, Meta

La oportuna denuncia ciudadana y la difusión de un video en redes sociales permitieron a la Policía Nacional rescatar con vida a un perro que era víctima de maltrato animal en el departamento del Meta.

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El procedimiento policial se desplegó en la vereda Playa Rica, zona rural del municipio de El Castillo, donde uniformados acudieron de manera inmediata tras recibir la alerta de la comunidad que rechazó las agresiones registradas en la grabación.

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“Nuestros uniformados de Policía del Meta rescataron al canino, le brindaron protección y atención médico-veterinaria y capturaron en flagrancia al presunto agresor”, informó la institución policial, confirmando que el animal fue puesto a salvo y estabilizado por profesionales veterinarios.

Incautación de arma ilegal y aplicación de la Ley Ángel

Durante el registro realizado en el lugar de los hechos en la vereda Playa Rica, los policías hallaron e incautaron un arma de fuego que el detenido portaba sin ninguna documentación legal.

Este elemento agravó la situación jurídica del individuo, quien fue trasladado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder tanto por los delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales como por el porte ilegal de armas de fuego.

#EsNoticia | ¡La denuncia ciudadana se convirtió en una acción que salvó una vida! Tras la circulación en redes sociales de un video que evidenciaba el maltrato a un perrito, la información oportuna de la comunidad permitió la reacción inmediata de la Policía Nacional en la vereda Playa Rica, zona rural de El Castillo, Meta. Nuestros uniformados de @PoliciaMeta rescataron al canino, le brindaron protección y atención médico-veterinaria y capturaron en flagrancia al presunto agresor. En el procedimiento también fue incautada un arma de fuego sin documentación legal. ¡Gracias a quienes no guardaron silencio y denunciaron! En cumplimiento de la Ley 2455 de 2025 (Ley Ángel), seguimos fortaleciendo nuestras acciones para proteger a los seres sintientes. Estamos prestos a reaccionar y salvaguardar la vida, tanto de las personas como de aquellos que no tienen voz para defenderse. #DiosYPatria #LeyÁngel — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) November 12, 2026

La institución destacó que la actuación operativa se ejecutó en estricto cumplimiento de la Ley 2455 de 2025, conocida como la Ley Ángel, normativa diseñada para endurecer las sanciones y agilizar la respuesta estatal frente al maltrato contra los animales.

La Policía Nacional reiteró su compromiso institucional de salvaguardar la integridad de todos los seres sintientes en el territorio rural y urbano, subrayando que la colaboración ciudadana resulta determinante para impedir desenlaces fatales en casos de crueldad animal.

Llamado institucional a no guardar silencio ante el maltrato

Tras concretarse la judicialización del presunto responsable y asegurarse el bienestar del canino, el comando policial del departamento envió un mensaje de agradecimiento a los habitantes que reportaron el caso.

🚨 La protección de los seres sintientes es responsabilidad de todos. Gracias a la oportuna denuncia ciudadana, fue capturado el presunto responsable y dejado a disposición de la autoridad competente. ¡Denunciar también es proteger! #DiosYPatria — Departamento de Policía Meta (@PoliciaMeta) November 12, 2026

“La protección de los seres sintientes es responsabilidad de todos. Gracias a la oportuna denuncia ciudadana, fue capturado el presunto responsable y dejado a disposición de la autoridad competente. ¡Denunciar también es proteger!”, expresó el Departamento de Policía del Meta, instando a la ciudadanía a continuar utilizando las líneas de emergencia y los canales digitales para reportar cualquier acto de violencia contra los animales.

Con este operativo, las autoridades del Meta reafirman la vigilancia activa en los sectores rurales del departamento y recuerdan que las conductas de agresión contra la fauna doméstica conllevan penas privativas de la libertad y procesos penales inmediatos bajo el marco legal vigente en Colombia.