¿Cómo ayudar a las mascotas rescatadas esta Navidad? Estas son las iniciativas para llevarles alegría

La Navidad es una época que muchos relacionan con los encuentros especiales, los regalos y los gestos de solidaridad. Sin embargo, mientras muchas familias se preparan para celebrar, cientos de animales rescatados esperan una oportunidad para recibir atención, cariño y mejores condiciones de vida.

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En medio de este panorama, diferentes iniciativas buscan convertir la temporada decembrina en un momento para compartir también con quienes no tienen un hogar.

Una de estas propuestas es impulsada por la Fundación Por Amor a Rocky, que puso en marcha una campaña denominada Amigo Secreto Navideño con animalitos rescatados. La iniciativa invita a la ciudadanía a convertirse en padrino de perros, gatos y marranos que permanecen bajo el cuidado de la organización, mediante un aporte pensado para atender sus necesidades.

La dinámica contempla dos formas de participación. La primera consiste en elegir un animal rescatado para convertirse en su amigo secreto. Una vez realizada la inscripción, la fundación asigna un animal y comparte su historia, así como los elementos que necesita. De esta manera, cada participante puede preparar un obsequio acorde con sus requerimientos.

Los regalos podrán entregarse personalmente el próximo 20 de diciembre, jornada que permitirá conocer a los animales y compartir un momento con ellos.

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También existe la posibilidad de adquirir los detalles a través de Rocky Tienda o enviar el dinero para que la organización se encargue de comprar los artículos necesarios. La entrega de los obsequios tendrá un cierre especial el 23 de diciembre, cuando la fundación realizará una transmisión en vivo por Instagram para mostrar la apertura de los regalos.

La segunda alternativa está enfocada en la protección animal a largo plazo: financiar esterilizaciones para perros y gatos que viven en las calles.

Estas son algunas de las alternativas para ayudar a los animales rescatados en Navidad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los interesados podrán cubrir el costo completo de un procedimiento, establecido en $80.000, o aportar la mitad, equivalente a $40.000. Esta contribución busca evitar nacimientos no planificados y reducir las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan muchos animales.

Quienes deseen sumarse deben comentar “Yo quiero” en las publicaciones oficiales de la fundación. Posteriormente, recibirán un mensaje automático con el enlace para completar su inscripción.