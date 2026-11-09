El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), habilitó nuevos turnos para acceder al servicio gratuito de esterilización de perros y gatos en la capital del país.

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De acuerdo con la información oficial, la atención se realizará en el punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal (UCA), situado en la carrera 106A # 67-02, en el barrio El Muelle, localidad de Engativá.

Las jornadas están programadas entre el 9 y el 13 de noviembre de 2026, con una disponibilidad de 145 turnos diarios. Los interesados podrán solicitar hasta dos cupos por mes, presentando su documento de identidad y realizando el proceso a través de la plataforma oficial de agendamiento del Instituto.

Quienes estén interesados pueden solicitar la cita a través del portal oficial de agendamiento del Instituto.

Según los especialistas, la esterilización es un procedimiento importante para proteger la salud de los animales de compañía, pues ayuda a prevenir enfermedades del aparato reproductor, como infecciones uterinas y algunos tumores mamarios. También contribuye al control de la reproducción y puede reducir ciertos comportamientos asociados con la actividad hormonal.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal recuerda a la ciudadanía que este servicio es gratuito, por lo que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero ni durante el proceso de agendamiento ni el día de la jornada.

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Las esterilizaciones son gratuitas para perros y gatos (machos y hembras) que conviven en estratos 0, 1, 2 y 3, y animales de compañía en condición de calle o de cuadra.

De acuerdo con el Instituto, no se atienden animales que residan en otros municipios como Soacha, Chía, Cota o Funza, entre otros, y los turnso solo son asignados a personas mayores de edad.

La solicitud de turnos para las jornadas de esterilización en Bogotá solo la pueden hacer personas mayores de edad. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal/API.

¿Qué es la Unidad de Cuidado Animal?

La Unidad de Cuidado Animal (UCA) es un espacio del Instituto destinado a recibir y brindar atención integral a perros y gatos rescatados mediante los diferentes programas de protección de la entidad.

En estas instalaciones, los animales reciben valoraciones médicas veterinarias y evaluaciones nutricionales y comportamentales para establecer sus condiciones de salud y bienestar. Cuando es necesario, también comienzan procesos de tratamiento y rehabilitación física y emocional.

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Una vez recuperados y estabilizados, pueden ingresar a los programas de adopción y hogares de paso, iniciativas que buscan encontrarles familias responsables. Estos procesos se desarrollan tanto en la propia unidad como en jornadas de adopción organizadas en diferentes sectores de Bogotá.