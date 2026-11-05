La perrita que conoció el mar antes de morir: Nana se despidió con un tierno mensaje

Nana, una perrita que permanecía bajo el cuidado de la fundación Huellitas Callejeras Barranquilla, murió después de enfrentar diferentes complicaciones de salud. Su historia llamó la atención por el esfuerzo que hicieron sus cuidadores y el equipo veterinario para mejorar su condición, así como por uno de los momentos que alcanzó a vivir antes de partir: conocer el mar.

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La responsable de la fundación en la que se encontraba se mostró afectada por su fallecimiento y recordó el proceso médico que atravesó el animal. Entre los procedimientos que recibió estuvo una reconstrucción facial y un tratamiento para disminuir los papilomas que presentaba.

Sin embargo, su estado de salud también estaba comprometido por dificultades en su sistema inmune. Nana llegó a tener tres hemoparásitos que afectaron su organismo y, durante el tratamiento, necesitó tres transfusiones de sangre.

Pese a los esfuerzos médicos y al acompañamiento de sus cuidadores, su condición continuó siendo delicada. Según el mensaje publicado después de su muerte, la perrita ya presentaba dificultades para respirar y los papilomas comenzaban a causarle dolor nuevamente.

La despedida fue compartida por su cuidadora a través de un mensaje escrito desde la perspectiva de Nana. En la publicación, agradeció a las personas que estuvieron pendientes de su recuperación, a quienes apoyaron económicamente su tratamiento y al personal médico que la atendió durante este tiempo.

Uno de los apartados que más llamó la atención fue el recuerdo de su viaje al mar, una experiencia que pudo disfrutar antes de morir: “Conocí el mar antes de irme, me sentí plena y feliz”, se lee en el mensaje.

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También pidió que su partida no fuera motivo de cuestionamientos sobre las decisiones tomadas durante su tratamiento: “No quiero que cuestionen si se podía hacer más, hicieron todo y lo agradezco”, escribió su cuidadora en su nombre.

Al final, el mensaje hizo un llamado a no olvidar a los otros perros que permanecen en la clínica y que todavía necesitan atención y apoyo.

“En la clínica quedaron mis hermanitos, ellos aún están luchando; les dije que les enviaría ángeles así que cuento con ustedes! Por favor no se olviden de ellos”, concluyó.