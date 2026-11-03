Inició la jornada de esterilización para perros y gatos en Bogotá: así puede agendar

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) habilitó nuevos turnos gratuitos para la esterilización de perros y gatos en Bogotá. Las jornadas se realizarán entre el martes 3 y el viernes 6 de noviembre de 2026 en la Unidad de Cuidado Animal (UCA), con una disponibilidad de 85 cupos por día.

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Las personas interesadas deben solicitar una cita a través de la plataforma habilitada por el Instituto y deben tener en cuenta que en total, se ofrecerán 340 turnos durante los cuatro días programados.

El servicio se prestará en las instalaciones de la UCA, ubicadas en la carrera 106A # 67-02, barrio El Muelle, en la localidad de Engativá. La asignación de los cupos se realiza mediante el sistema de agendamiento de la entidad.

La esterilización hace parte de las medidas de cuidado para los animales de compañía. Además de contribuir al control de la reproducción, este procedimiento debe realizarse bajo valoración veterinaria y teniendo en cuenta las condiciones de salud de cada perro o gato.

¿Qué servicios presta la Unidad de Cuidado Animal?

La Unidad de Cuidado Animal es el espacio destinado a la valoración y atención de perros y gatos que llegan a través de los programas de rescate de la entidad.

En sus instalaciones, los animales reciben evaluaciones de profesionales de medicina veterinaria, comportamiento y nutrición. Estos análisis permiten establecer su estado de salud y definir si requieren tratamientos o procesos de rehabilitación física y comportamental.

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Cuando los perros y gatos completan su recuperación y alcanzan condiciones adecuadas para continuar su proceso, pueden ingresar a los programas de Adopciones y Hogares de Paso.