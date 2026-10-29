Concurso de disfraces para mascotas busca apoyar a perros y gatos que esperan ser adoptados

Halloween es una de las fechas del año en las que los disfraces se convierten en protagonistas. Cada 31 de octubre, niños y adultos buscan opciones y algunas familias también incluyen a sus animales de compañía en la celebración.

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En ese contexto, la organización Adopta un Peludo anunció un concurso que combina la creatividad de los participantes con una causa relacionada con el bienestar animal.

La propuesta invita a los dueños de perros y gatos a preparar los disfraces de sus compañeros y enviar una fotografía para participar por diferentes premios.

Sin embargo, el objetivo de la actividad va más allá de elegir las caracterizaciones más llamativas: la fundación busca recaudar recursos para continuar atendiendo a los animales que están bajo su cuidado y promover la adopción responsable.

A través de su cuenta de Instagram, la organización presentó la convocatoria y explicó el propósito de la iniciativa. “Queremos celebrar Halloween de una manera muy especial, llena de creatividad, diversión, premios y, sobre todo, mucho amor por los animales”, señaló en la publicación.

¿Cómo participar en el concurso de disfraces para mascotas?

La convocatoria está abierta a perros y gatos de cualquier ciudad de Colombia. Para inscribir a un animal de compañía, los interesados deben comunicarse por WhatsApp con Adopta un Peludo, utilizando el número de contacto publicado por la entidad en sus redes sociales.

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El proceso tiene un costo de $20.000. Después de realizar el pago, los participantes deben enviar el comprobante correspondiente y una fotografía de su mascota disfrazada, de acuerdo con las instrucciones de la organización.

El plazo para completar la inscripción termina el viernes 6 de noviembre. Posteriormente, las votaciones para escoger a los ganadores comenzarán el 7 de noviembre, según la información divulgada por la fundación.

Quienes deseen participar deben consultar la publicación original para conocer los detalles del proceso y verificar las condiciones establecidas por los organizadores.

Mascotas disfrazadas. Foto: iStock

Estos son los premios para los ganadores

El concurso contempla reconocimientos para los participantes que ocupen los dos primeros lugares. El premio principal incluye una ancheta personalizada para la mascota, una jornada de spa en la veterinaria Dogtora Pets, ubicada en el sector de Castilla, en Bogotá, y un mug personalizado con la fotografía del perro o gato ganador.

Por su parte, quien obtenga el segundo puesto recibirá una ancheta personalizada para su animal de compañía.