Lanzan campaña en Bogotá para sensibilizar sobre los efectos de la pólvora en los animales

La Alcaldía de Bogotá presentó la segunda edición de su campaña ‘La pólvora explota mis sentidos’, con la que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre los graves efectos que el uso de explosivos genera en los animales durante las celebraciones de Halloween y las festividades de fin de año.

“La campaña iniciará este año desde el 30 de octubre de 2026 y se extenderá hasta el 6 de enero de 2027 con la publicación de un formulario de preguntas que las personas pueden diligenciar a través de la web y en el que se plantean varias opciones para denunciar posibles afectaciones a las mascotas por el uso de la pólvora”, señaló el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

“Hacemos llamado a la ciudadanía a tomar conciencia de esta grave afectación a animales como perros, gatos, aves y animales de granja que incluso pueden llegar a perder la vida tras huir sin control debido a las explosiones causadas”, dijo Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

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Sobre la campaña

La campaña invita a la ciudadanía a reflexionar sobre una “realidad que suele permanecer en silencio: mientras la pólvora representa para muchos luz, color y celebración, para miles de animales significa miedo, desorientación y sufrimiento”.

“Los animales poseen sentidos mucho más agudos que los humanos, por lo que cada estallido es percibido como una explosión que altera su bienestar, afecta su tranquilidad e incluso pone en riesgo su vida. ‘La pólvora explota mis sentidos’ da voz a quienes no pueden expresar con palabras el impacto del ruido y nos recuerda que nuestras decisiones cotidianas pueden salvar vidas”, añadió el IDPYBA.

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La estrategia con la que busca beneficiar a perros y gatos de la calle en Bogotá

Recientemente, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá lanzó la estrategia ‘Vecino buena pata‘, con la que busca proteger a perros y gatos que están abandonados en distintas zonas de la ciudad.

Como parte de este programa, 121 vecinos se inscribieron para participar. Se contempla que suscriban un acuerdo de cuidado, mediante el cual la comunidad donde viven asume compromisos relacionados con la alimentación, la protección, la convivencia y el reporte oportuno de situaciones que puedan poner en riesgo al animal.

Como parte de este proceso, cada perro o gato beneficiado contará con un collar de identificación “que permitirá reconocerlo como integrante de la iniciativa, facilitar su identificación en Bogotá y visibilizar el compromiso de la comunidad que acompaña su cuidado”.

Tras la firma del acuerdo de cuidado y la entrega del collar de identificación, la entidad iniciará un proceso de seguimiento, acompañamiento y apoyo, en el marco de sus competencias. “Esto incluye acciones de atención preventiva y, cuando corresponda, la atención de algunas urgencias asociadas a su misionalidad, así como la posibilidad de gestionar articulaciones con redes de cuidado o mecanismos de atención prioritaria”, agregó.