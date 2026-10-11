Avistan en Medellín a majestuoso animal que tiene sorprendidas a las autoridades

Medellín volvió a ser escenario de un registro de fauna silvestre que llamó la atención por la presencia de una de las aves rapaces más amenazadas de los Andes. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, compartió en sus redes sociales la noticia.

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El avistamiento en cuestión se trata de un águila crestada, un hecho que destacó como una muestra de la riqueza natural que conserva la capital antioqueña.

“Volvimos a registrar al águila crestada en Medellín. Qué maravilla poder ver estas especies en nuestra ciudad”, señaló el mandatario en su publicación. También hizo referencia a la importancia de proteger los espacios verdes y los árboles que sirven de hábitat para distintas especies.

Según las cifras compartidas por Gutiérrez, Medellín cuenta con cerca de 650.000 árboles y 826 especies registradas. El alcalde relacionó estos recursos naturales con la necesidad de mantener las condiciones que permiten la presencia de fauna silvestre en el territorio.

El nacimiento de Millo fue el primero registrado de un águila crestada en el país. Foto: Reserva La Cristalina

El hallazgo cobra relevancia por las características de esta ave. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Medellín en octubre de 2025, el águila crestada de montaña es una de las aves rapaces más raras y amenazadas de los Andes, y está considerada en peligro de extinción.

En ese momento, los equipos de guardabosques documentaron un registro histórico de cuatro ejemplares en los ecosistemas rurales del sur del Valle de Aburrá, dos adultos y dos juveniles.

La observación fue considerada relevante, porque la especie suele poner un solo huevo por nidada y la presencia de dos individuos jóvenes podría indicar condiciones favorables para su reproducción.

La Alcaldía también ha destacado el papel de las reservas naturales de Medellín en la conservación de la biodiversidad. En estos espacios se han documentado diferentes especies de aves, mamíferos y mariposas, además de ecosistemas que contribuyen a la protección de fuentes hídricas y corredores biológicos.

El nuevo registro anunciado por Gutiérrez vuelve a poner el foco en esa riqueza ambiental. Aunque la publicación del alcalde no especificó el lugar exacto del avistamiento ni cuántos ejemplares fueron observados, destacó la necesidad de cuidar los árboles y los espacios naturales que permiten la presencia de estas especies.

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La presencia del águila crestada representa así una oportunidad para llamar la atención sobre la conservación de la fauna silvestre y la protección de los ecosistemas que todavía permanecen en el entorno de Medellín.

Por su parte, las autoridades ambientales han hecho la invitación a la ciudadanía a preservar estos animales y a cuidar los diferentes ecosistemas en lo que habitan. En caso de encontrar con alguno de ellos, las personas pueden informar a los organismos correspondientes por medio de las líneas oficiales.