La situación de orden público en la zona rural de Puracé, Cauca, genera preocupación entre las comunidades indígenas.

Desde la madrugada de este miércoles 25 de noviembre se reportan fuertes enfrentamientos entre un grupo armado ilegal y la Fuerza Pública, así como explosiones cerca de lugares de concentración de civiles.

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Combates cerca de viviendas y espacios comunitarios

Fuertes enfrentamientos armados se registran desde la madrugada de este miércoles en zona rural de Paletará, resguardo indígena ubicado en el municipio de Puracé, en el oriente del Cauca.

De acuerdo con la información conocida, las confrontaciones se presentan entre un grupo armado ilegal y tropas del Ejército Nacional.

La situación encendió las alarmas de las autoridades y de la Guardia Indígena, debido a la cercanía de los combates a las viviendas y los espacios frecuentados por los habitantes.

Las autoridades y la Guardia Indígena del resguardo de Paletará también alertaron sobre explosiones registradas cerca de los puntos de concentración de civiles, lo que aumenta el riesgo para las comunidades que permanecen en el territorio.

Las autoridades indígenas exigieron respeto por la integridad de los habitantes y pidieron que la población civil no quede expuesta a las consecuencias de los enfrentamientos.

Captaron en video dos camionetas de alta gama

A la situación de orden público se suma un video en el que quedaron registradas dos camionetas de alta gama que circulaban a gran velocidad cerca del lugar de las confrontaciones.

Según las primeras versiones, en los vehículos se habrían movilizado integrantes de un grupo guerrillero.

La tensión persiste en Paletará, donde las comunidades indígenas han insistido en la necesidad de proteger a la población civil y evitar que los habitantes queden en medio del fuego cruzado.

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El portal Periodicovirtual.com recogió un pronunciamiento del Cabildo Indígena del Resguardo de Paletará, en el que se advierte sobre los riesgos que enfrentan las familias por las acciones armadas en el territorio.

La alerta advierte sobre posibles desplazamientos y confinamientos, además de los peligros que representa la presencia de actores armados cerca de viviendas, instituciones educativas, sitios sagrados y vías comunitarias.

Las autoridades indígenas también hicieron un llamado a detener las confrontaciones y a respetar el territorio y la vida de quienes no participan en las acciones armadas.