Sanos y salvos, así salieron del almacén Éxito de Contadora, en Cartagena, los 20 rehenes secuestrados desde horas de la mañana del martes, 24 de noviembre.

La liberación de las 20 personas se dio en un operativo conjunto entre la Policía y las Fuerzas Militares, el cual fue liderado por el presidente Abelardo De La Espriella, quien ya le había dado un ultimátum a los criminales para que se entregaran.

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Sin embargo, los criminales se resistieron y las fuerzas especiales ingresaron al lugar, pusieron a salvo a los rehenes, capturaron a cuatro presuntos secuestradores y dieron de baja a otro.

Tras ese operativo en Cartagena, quien se pronunció a través de X, esta mañana de miércoles, 25 de noviembre, fue el expresidente Álvaro Uribe.

El exmandatario aprovechó para felicitar al presidente De La Espriella.

“Gracias a Dios nuestros compatriotas de Cartagena fueron rescatados. Felicitaciones a las Fuerzas Armadas, al Gobierno y al presidente”, dijo puntualmente Uribe en X.

“Una operación impecable”

Tras dicho operativo, Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, le agradeció al general Jesús Barrera, director de la Policía Nacional, por su labor en medio de ese complejo hecho.

“Una operación impecable, mi general, y no podemos sino darle las gracias. Es imposible dejar de agradecerles y, bueno, a seguir trabajando por nuestra ciudad”, dijo Turbay durante un encuentro con el alto oficial, una vez culminada la operación.

El general Barrera resaltó el acompañamiento por parte del alcalde Turbay, una vez se enteraron de lo que estaba pasando en el Éxito de Contadora.

Vale destacar que el presidente De La Espriella indicó que fue él quien autorizó que se llevara a cabo dicho operativo, luego que los secuestradores decidieran no entregarse.

“Se logró el rescate de todos los secuestrados aquí, en el Éxito, en La Castellana. Esta operación fue absolutamente impecable. Tan pronto arribé a Cartagena y revisé con la cúpula militar y policial lo que estaba ocurriendo, autoricé ese operativo que, como digo, ha resultado absolutamente exitoso; uno de los bandidos fue dado de baja. Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia”, dijo De La Espriella.