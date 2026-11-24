Puerto Rico celebró en casa este martes, 24 de noviembre, con la coronación de Jennifer Barreto como la nueva Miss Universo 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La victoria de la delegada anfitriona marca un hito en la historia del certamen al convertirse en la primera madre en obtener el título universal.

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La gala reunió a 116 candidatas de los seis continentes en la edición número 75 del concurso, una noche seguida de cerca por aficionados en toda América Latina, incluida Colombia, donde los reinados suelen generar amplias conversaciones en redes sociales.

De acuerdo con los datos de la competencia, Barreto llegó a la final tras abrirse paso en un grupo que también integraron nombres como Bea Millan-Windorski (Filipinas), Georgia Waddington (Nueva Zelanda), Clara Vegas Goetz (Venezuela) y Melissa Núñez Alevante (República Dominicana).

Nacida como Jennifer Abreu Mora el 17 de diciembre de 1998 en Mayagüez, Barreto creció entre Isabela, San Sebastián y Aguadilla. A sus 27 años, afrontó la cita internacional con el respaldo del público local y la etiqueta de anfitriona, un factor que ya había impulsado su visibilidad durante las semanas previas en la isla, donde las delegadas comenzaron a llegar el 8 de noviembre y se hospedaron en el sector de Condado.

Comenzó a prepararse en el verano de 2025, ajustó sus rutinas cotidianas y perdió alrededor de 70 libras antes de competir por San Sebastián. El 25 de junio de 2026 ganó la corona nacional frente a otras 34 aspirantes, convirtiéndose en la primera mujer casada y la segunda madre en alcanzar el título de Miss Universe Puerto Rico, además de ser la cuarta representante boricua que compite como anfitriona en Miss Universo.

Más allá de la pasarela, gran parte de su historia pública gira en torno a su formación académica y su trabajo profesional. De acuerdo con los antecedentes compartidos en su biografía, Barreto cuenta con un bachillerato en Psicología de la Investigación y dos maestrías, una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico.

Desde 2021 se desempeña como especialista en prevención para el Departamento de Defensa de Estados Unidos —una labor que inició en Texas—, enfocada en evaluar factores de riesgo, construir planes comunitarios y acompañar a familias militares afectadas por situaciones como violencia doméstica o abuso infantil.

A ello suma voluntariado con la Asociación de Diabetes Pediátrica de Puerto Rico y actividades en centros médicos militares.

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En lo personal, está casada con el sargento del Ejército estadounidense Yan Carlos Barreto Calderón, con quien tiene una hija llamada Penélope, nacida en 2019.

Ese equilibrio entre la maternidad, la vida familiar, el servicio público y el certamen ha sido uno de los rasgos más comentados de su candidatura, junto con el objetivo de sumar una nueva corona universal para Puerto Rico en su propio territorio.