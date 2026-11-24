Karol Samantha publicó un emotivo mensaje dirigido a su pareja, Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, desde la cuenta oficial de Instagram de la empresaria. Las palabras despertaron dudas entre sus seguidores sobre el estado de salud y el ánimo de la creadora de contenido, quien permanece recluida en la cárcel La Picaleña de Ibagué.

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La publicación rápidamente llamó la atención de los usuarios en redes, no solo por el tono nostálgico del texto, sino porque ocurre en un momento clave para la situación jurídica de la influenciadora bogotana, cuyo equipo legal busca alternativas para modificar las condiciones de su condena.

A través de las historias de Instagram de Daneidy Barrera, Karol Samantha compartió una reflexión sobre la distancia física que actualmente las separa y los retos que enfrentan como familia mientras esperan que se resuelva su situación frente a la justicia. En su escrito, hizo referencia directa a la hija que ambas tienen en común y a los proyectos que dejaron en pausa.

“Ojalá pudiera abrazarte y recordarte todos los días que no eres solamente las circunstancias que hoy estás viviendo, eres mucho más que este momento”, escribió Samantha en la red social.

Sin embargo, la frase que más comentarios generó entre los internautas llegó hacia el final de su mensaje, cuando le pidió a la empresaria no perder la fe y añadió: “Dios te sanará y te liberará”.

La mención a una posible “sanación” abrió el debate entre quienes siguen de cerca el caso, llevando a muchos a preguntarse si la creadora de contenido atraviesa algún quebranto físico o emocional dentro del centro penitenciario.

Hasta el momento, ni su pareja ni sus familiares cercanos han emitido un comunicado aclarando si existe una condición médica específica detrás de esas palabras.

Daneidy Barrera, quien saltó a la fama en redes sociales hace varios años y posteriormente consolidó una reconocida marca de productos capilares en Colombia, cumple actualmente una condena en el complejo carcelario de La Picaleña, en la capital del Tolima.

En las últimas semanas, el nombre de la empresaria ha vuelto a ocupar espacio en la conversación digital debido a versiones sobre un posible cambio en su sitio de reclusión.

Recientemente, la también creadora de contenido Yina Calderón aseguró, tras realizarle una visita en el penal, que Barrera le manifestó su optimismo frente a una eventual salida pronto.

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En el plano estrictamente legal, la defensa de Epa Colombia trabaja en dos frentes principales. El equipo jurídico busca alcanzar un acuerdo reparatorio con la entidad de Transmilenio que resultó afectada en los hechos por los cuales fue condenada la influenciadora.

Paralelamente, la defensa tiene como objetivo radicar formalmente una solicitud para que se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria. No obstante, este trámite continúa en etapa de gestión y no existe todavía una decisión emitida por un juez, por lo que su situación jurídica se mantiene igual hasta la fecha.