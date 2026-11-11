¿Epa Colombia vuelve a casa? El anuncio de su abogada que enciende la esperanza sobre su libertad

La situación de Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como Epa Colombia, volvió a generar conversación en el país luego de las recientes declaraciones de su defensora, Wendy Herrera.

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La abogada se mostró optimista frente a las acciones jurídicas que adelanta su equipo y afirmó que la empresaria e creadora de contenido podría estar cerca de recuperar la libertad para reencontrarse con su familia y su hija.

No obstante, hasta el momento se trata de la expectativa de la defensa, pues no existe una orden judicial que autorice su salida del centro de reclusión.

En sus intervenciones, la abogada Wendy Herrera aseguró que el proceso legal se está llevando a cabo con rigor y responsabilidad para superar los obstáculos que impone la sentencia vigente. “Estamos próximos a recuperar la libertad de Daneidy Barrera Rojas, lo estoy haciendo con mucha responsabilidad”, expresó la jurista al referirse al avance de las solicitudes presentadas ante las autoridades competentes.

Herrera reconoció que el caso representa un reto elevado debido a la naturaleza de la condena impuesta a la empresaria.

“No ha sido fácil porque ella está enfrentando una condena bastante compleja, que tiene ciertas limitaciones, pero para eso somos los abogados, para poder enfrentar esas dificultades y también buscar alternativas para poder recuperar la libertad”, sostuvo.

La abogada enfatizó en el componente humano del proceso y manifestó su deseo de que la creadora de contenido pueda volver pronto a su entorno familiar: “Ella pronto estará con su familia y con su hija, que es lo más importante”.

Barrera Rojas permanece privada de la libertad desde enero de 2025, cumpliendo una pena de 63 meses y 15 días de prisión (cinco años y tres meses) ratificada en su momento por la Corte Suprema de Justicia.

La sanción penal responde a los hechos ocurridos durante las protesta de noviembre de 2019 en Bogotá, cuando la influenciadora grabó y difundió un video destruyendo con un martillo infraestructura de la estación Molinos del sistema TransMilenio e incitando a la comisión de actos similares.

Frente al panorama actual, la defensa ha venido trazando una estrategia enfocada en la sustitución de la medida en prisión por detención domiciliaria.

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En septiembre de 2026 se conoció formalmente que el equipo legal radicó la solicitud correspondiente. Asimismo, dentro del expediente consta que una jueza avaló un acuerdo de reparación económica entre la empresaria y la empresa TransMilenio por los daños causados en 2019.

Por ahora, el futuro legal de Daneidy Barrera Rojas continúa sujeto a las decisiones que adopten los estrados judiciales en las próximas semanas, mientras su entorno cercano y sus seguidores siguen atentos al desenlace del proceso.