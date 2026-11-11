Lucas González sigue enfrascado en una pelea con la Selección Colombia por llamar jugadores en diferentes convocatorias en medio de la recta final de la temporada y etapas finales de Liga y Copa BetPlay. El técnico verdolaga volvió a lanzar sus dardos a los directores técnicos de la Federación Colombiana de Fútbol.

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En la noche del pasado martes volvió a los comentarios fuertes donde reclamó las pocas variantes que le quedan en Atlético Nacional después de que le fueran arrebatados ocho jugadores para atender compromisos con la Selección Colombia.

Durante la rueda de prensa tras la semifinal contra Once Caldas, de la Copa BetPlay, donde empataron 1-1 en el estadio Palogrande con gol de James Rodríguez, detalló cada uno de los casos que lo obligaron a forzar cambios y reinventarse en la nómina titular.

Néstor Lorenzo (izq.) respondió públicamente a la queja de Lucas González (der.) tras la reciente convocatoria en Selección Colombia. Foto: Izq: Getty Images / Der: AFP.

“Nosotros, todos los equipos, dependemos de los jugadores que tenemos y con ellos intentamos plantear los partidos. Ahora no tenemos a todos nuestros jugadores disponibles. Tenemos cinco jugadores con la Selección Sub-17, dos jugadores, uno de ellos titular, Felipe Marín, con la Selección Sub-20 y otros dos con la selección mayor (Samuel Velásquez y Juan Rengifo)”, puntualizó Lucas en la rueda de prensa.

Disgusto con Lucas González

Estas palabras y resumen de convocados llegaron a los directivos de Atlético Nacional y según el periodista Yony Gutiérrez Castañeda en el programa ‘Más Fútbol’ de La FM, los directivos verdolagas están muy molestos con Lucas por lo que se dijo y la insistencia por las decisiones en las selecciones de Colombia.

Según avanzó el comunicador, se estima en Nacional que representar a un país tiene mucho valor, más allá de la instancia definitiva en la que se encuentre el club en este momento. Lo que queda es que Lucas deberá surtir de mejor forma la nómina en este momento y afrontar las fases finales de Liga y Copa.

Nacional y un ajustado calendario

Mientras avanzan las convocatorias en las selecciones Colombia, el Nacional de Lucas tiene que definir el pase a la final de la Copa Betplay contra Once Caldas en el Atanasio Girardot de Medellín, en la vuelta de las semifinales y además tiene otro cruce contra este mismo club por la última fecha de la Liga Betplay, donde es cabeza de grupo.

En lo que tiene que ver con Juan Rengifo y Samuel Velásquez, Lucas solo los volverá a tener disponibles hasta después del 17 de noviembre cuando se juega el partido contra Chile en Santiago. Estarían de vuelta para la primera fecha de los cuadrangulares semifinales.