La Selección Colombia se pronunció sobre los convocados de Nacional que reclamó Lucas González

Lucas González manifestó su molestia por la convocatoria de Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo a la Selección Colombia. El entrenador opina que se debió aplicar el mismo argumento por el que Álvaro Montero se quedó en Boca Juniors para disputar la Copa Argentina.

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Velásquez y Rengifo serán las dos principales ausencias de Atlético Nacional para las semifinales de Copa BetPlay frente a Once Caldas, pues estarán concentrados con la Tricolor hasta el próximo 17 de noviembre, es decir, el día programado para el partido de vuelta.

“No es coherente que pase aquí en Colombia y no pase con clubes de fuera. Álvaro Montero, por ejemplo, se queda para jugar la semifinal de Copa en Argentina, pero los nuestros sí tienen que ir porque si no el club es sancionado”, apuntó.

Lucas tendrá que buscar soluciones en su nómina para reemplazar a los convocados. Milton Casco se perfila para tomar el lugar del lateral izquierdo, mientras que el puesto de Rengifo puede recaer en Edwin Cardona o James Rodríguez.

Lucas González y Alexis Henríquez, miembros del cuerpo técnico de Atlético Nacional. Foto: Colprensa

La Selección Colombia anuncia a Velásquez y Rengifo

Más allá de todo el revuelo que han causado las declaraciones de Lucas González, en la Selección Colombia no hay cambio de planes. Este domingo, 8 de noviembre, anunciaron la llegada de Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo a la concentración en la ciudad de Cali.

Ambos tuvieron minutos en la victoria de Nacional contra Pereira (4-3) y justo después emprendieron vuelo hacia la capital vallecaucana. En el hotel también se presentaron el volante Matías Orozco y el lateral derecho Juan David Arizala.

Lucas González, DT de Nacional, se quejó por decisión de Néstor Lorenzo: “No es coherente”

Néstor Lorenzo todavía no se ha pronunciado sobre este caso en específico. Sus primeras declaraciones se darán cuando el grupo esté casi completo y tenga un panorama más claro de lo que serán los amistosos frente a Chile.

El entrenador también está llamado a dar explicaciones sobre la ausencia de Jorge Carrascal, quien viene siendo titular con Flamengo y ha despertado rumores de una supuesta relación rota con el técnico de la Selección Colombia.

¿Cuándo juega Colombia contra Chile?

Lo cierto es que en esta convocatoria faltaron varios pesos pesados y será la oportunidad perfecta para darle minutos a los más jóvenes. El primer amistoso de Colombia vs. Chile está programado para el próximo viernes, 13 de noviembre, a las 7:00 de la noche (hora local) en el Estadio Pascual Guerrero.

El segundo partido contra los chilenos quedó programado para el martes 17 de noviembre, esta vez en el Estadio Nacional de Santiago (Chile). Dicho compromiso iniciará a las 6:00 de la tarde.