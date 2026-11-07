Borrado de la Selección Colombia por Néstor Lorenzo hizo doblete y pide cupo en la Tricolor

El atacante colombiano Jhon Córdoba fue la gran figura de la jornada en el fútbol europeo tras comandar la victoria 4-2 del FC Krasnodar sobre el CSKA Moscú en la tarde de este sábado 7 de noviembre de 2026.

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Con un desempeño ofensivo determinante, el ariete chocoano convirtió dos de las anotaciones que le permitieron a su club superar a su rival de turno en la tabla de posiciones y trepar hasta la tercera casilla de la Liga Premier de Rusia.

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La exhibición del artillero arrancó temprano en el compromiso, cuando apenas al minuto 16 aprovechó una asistencia precisa de Christian para enviar el balón al fondo de la red y establecer el 1-0 parcial.

El trámite del encuentro mantuvo intensidad en las dos áreas. El conjunto capitalino logró la igualdad momentánea al minuto 35 por intermedio de Matvey Kislyak; sin embargo, João Bachi devolvió la ventaja a los locales al minuto 40 para irse al descanso 2-1.

GOOOOLLLLLLL from Jhon Córdoba AGAIN! He scored his 2nd goal of the game for Krasnodar to make it 4-1 for his team vs CSKA Moscow at home in the Russian Premier League! 🇨🇴🔥 https://t.co/B5C8yWUBep — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) November 7, 2026

En el complemento, Daniil Utkin amplió la diferencia al minuto 74, decretando el 3-1. La joya de la tarde llegó al minuto 82 mediante una acción combinada donde Córdoba inició la jugada con un pase filtrado a Christian, quien devolvió el centro para que el colombiano rematara y sellara su doblete personal y el 4-1 temporal. Kirill Glebov descontó en los minutos de reposición para dejar el 4-2 definitivo.

Presente de gol y la mirada puesta en la Selección Colombia

#ConOrgulloColombiano🇨🇴 https://t.co/qNYKyPLMeW — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 6, 2026

La destacada presentación de Jhon Córdoba en el balompié ruso llega en un momento clave para sus aspiraciones de retornar a la Selección Colombia. Luego del trago amargo vivido en la Copa Mundial 2026, certamen en el que sufrió una infortunada lesión que lo alejó de las canchas, el delantero ha venido recuperando su nivel goleador para pedir un puesto en las consideraciones del cuerpo técnico nacional.

Para la próxima fecha internacional, en la que Colombia se medirá ante su similar de Chile el próximo viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Santiago de Cali, el director técnico Néstor Lorenzo apostó por citar a los atacantes Luis Suárez (Sporting Club de Portugal), Camilo Durán (Celtic de Escocia) y Daniel Mosquera (Hellas Verona de Italia). No obstante, las actuaciones dominantes del atacante del Krasnodar reabren el debate sobre su inminente regreso al ataque de la Tricolor.