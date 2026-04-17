Jhon Córdoba gana balón de oro y pide pista al Mundial 2026: histórico premio en Krasnodar

Jhon Córdoba, delantero de la Selección Colombia, fue reconocido en su equipo ruso, Krasnodar, donde le entregaron un Balón de Oro porque se destaca como el jugador con más goles y más asistencias en la institución.

Es un reconocimiento relevante para la carrera de Jhon Córdoba, y llega en un momento coyuntural debido a que se da a pocos meses del Mundial 2026. El atacante de 32 años es uno de los constantes llamados por Néstor Lorenzo a La Tricolor.

“Este Balón de Oro es de la historia del club, porque soy el jugador con más goles y más asistencias en conjunto. En total son 77 goles y 33 o 35 asistencias, creo”, dijo Jhon Córdoba en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio.

Y añadió: “A lo largo de estos cuatro años y medio vengo trabajando ya con compañeros que nos conocemos, entonces ahora estamos en un sistema donde el que meta el gol es bienvenido porque estamos peleando la liga, aparte el equipo se basa mucho en jugar en mi, porque soy el nueve centro y sé jugar muy bien a un toque”.

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Jhon Córdoba, un histórico del Krasnodar

Ya son casi cinco años los que lleva Jhon Córdoba en el Krasnodar ruso. Allí arribó en julio de 2021, cuando fue traspasado desde el Hertha Berlín alemán por aproximadamente 20 millones de euros. Esto según datos de Transfermarkt.

A día de hoy, Jhon continúa consolidándose en el equipo Krasnodar y su valor en el mercado sería de 10 millones de euros. Tiene contrato allí hasta junio de 2027, por lo que en diciembre o el próximo año, a inicios, sería noticia su renovación o posible salida del club.

Jhon Córdoba con la camiseta de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Es larga la carrera de Jhon Córdoba en Europa, en equipos como Colonia (Alemania), Mainz (Alemania) Granada y el Espanyol, estos últimos de España.