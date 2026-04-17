Radamel Falcao García es el máximo goleador de la Selección Colombia en su historia. Actualmente el Tigre está ligado a Millonarios, con el que culmina su exitosa carrera deportiva vivida en Europa, donde logró hitos importantes junto al Atlético de Madrid y Porto, entre otros.

El goleador samario a sus 40 años, es voz autorizada para hablar de la Copa del Mundo que se avecina. En las últimas horas, el cafetero habló de las aspirantes al título, además, de dar una opinión franca de la Tricolor.

Falcao revela sus equipos favoritos para el Mundial 2026 #HoyEnBlu #BlogDeportivo pic.twitter.com/t62M9wlOhi — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 16, 2026

Candidatas al Mundial 2026

Para Radamel hay un tridente de candidatas europeas que puede estar con un paso adelante para ganar el certamen en Estados Unidos, México y Canadá.

En primer lugar puso a La Roja: “España cuenta con un plantel de jugadores muy jóvenes, consolidados en la élite mundial”.

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“Están siendo importantes, determinantes, como el caso de Lamine (Yamal)“, destacó del cuadro ibérico. “La veo como favorita”, firmó.

De la más reciente rival de Colombia en la fecha de amistosos, también dijo que estaba unos escalones por encima de otras.

“Francia que tiene jugadores espectaculares. Tiene dos casi planteles y puede seguir siendo competitiva”, opinó Falcao.

Parte de la nómina de Francia para el Mundial 2026. Foto: AFP

Finalmente, apuntó a otras que por los nombres que componen sus planteles no se puede llegar a dejar por fuera.

“Portugal ha crecido muchísimo. Argentina es campeona del mundo y tiene que defender su título”, aseveró.

“Brasil no deja de ser Brasil”, completó su panel haciendo mención de la única pentacampeona mundial.

¿Y Colombia?

Naturalmente de la Selección Colombia también le preguntó Marina Granziera en la entrevista para Blog Deportivo. Allí le mandó una tarea al combinado patrio, para no quedar antes de tiempo fuera en el Mundial.

“Viene creciendo, evolucionando... creo que la última fecha Fifa no fue lo que esperábamos, pero lo importante es que lleguemos a la competición de la mejor manera”, analizó de lo que fueron las duras derrotas contra Croacia y Francia.

Juan Fernando Quintero y Luis Javier Suárez, de la Selección Colombia Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Adicionalmente, le indicó a la Tricolor que deberá empezar de buena forma en el debut contra Uzbekistán el 17 de junio próximo, de lo contrario, el objetivo del paso a la siguiente ronda empezaría a complicarse.

“En una competición como esta tienes que levantarte con el pie derecho porqué si no, estás fuera de la Copa del Mundo”, avisó sin dudar.

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“Esperemos que de aquí al final de sus ligas y cuando sea el momento de estar nuevamente juntos lleguen bien físicamente, futbolísticamente y que la Selección como lo demostró en la Copa América va a estar ilusionada por hacer una excelente presentación”, auguró en busca de que la Selección se ‘lave la cara’ tras lo mostrado recientemente.

Partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Colombia vs. Uzbekistán

Fecha: 17 de junio de 2026

Hora: 9:00 p.m. (Colombia)

Sede: Ciudad de México

Colombia vs. RD Congo

Fecha: 23 de junio de 2026

Hora: 9:00 p.m. (Colombia)

Sede: Guadalajara (Estadio Akron)

Colombia vs. Portugal