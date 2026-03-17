Radamel Falcao García es insignia del fútbol nacional, máximo goleador de la Selección Colombia e ídolo de muchos. Su carrera deportiva ha sido ejemplar, por lo que se ha pensado que llevarlo al Mundial United 2026 sería un acierto.

Lo que puede llegar a jugar en contra del Tigre para su convocatoria es un tema deportivo. Hoy día se encuentra con Millonarios, pero desde inicio de año pocos son los minutos que ha logrado sumar en Liga BetPlay y Copa Sudamericana.

Radamel Falcao García, delantero de Millonarios Foto: AFP

Es más, varias semanas han pasado sin saber con certeza cuándo va a retornar. Versiones hablan de un posible regreso a las canchas ante Once Caldas, en el partido del 21 de marzo próximo.

Justo ese es el momento deportivo que no abriría la puerta para que se piense que el Tigre vaya como jugador, pero la dirigencia de la Federación Colombiana de Fútbol sí lo tendría en cuenta y lo convocaría.

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Sorpresa total sería, pero según lo revelado por Javier Hernández Bonnet, tras una conversación reciente con Álvaro González Alzate, presidente de la Difútbol y actual vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, sí es muy factible que Falcao esté en la próxima Copa del Mundo.

En La Jugada Maestra, de Ditu, el periodista contó lo que le respondieron sobre García Zárate.

Radamel Falcao García, máximo goleador en la historia de la Selección Colombia Foto: Getty Images

“Falcao, a la selección del Mundial 2026. La bomba es simple, me imagino que se van a ahorrar la plata de un dirigente”, soltó en primicia.

Inmediatamente después entregó otros detalles de la charla. Allí reveló los interrogantes del caso, así como la respuesta que le terminaron dando.

“Álvaro González, presidente de la Difútbol, me lo contó, al frente de Esteban Jaramillo, con quien le preguntamos si han evaluado esa opción de Falcao. Hubo dos preguntas. La primera fue sobre si han evaluado que Falcao vaya al Mundial”, anticipó.

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Justo después, fue que Bonnet lanzó la respuesta que se considera como un verdadero bombazo en caso de terminar llevándose a cabo.

“Él, en su estilo contundente, dijo que como futbolista, no. A eso, agregó que sí han pensado en el Comité Ejecutivo que vaya haciendo parte de la delegación colombiana como una figura”, explican.

“Así como lo hizo Argentina con (Sergio) Agüero. Que (Falcao) acompañe y ayude a liderar al grupo, que necesita de esos espejos”, agregaron de casos similares con otros jugadores en algún país más.

El plan estaría plenamente claro; al no estar en plenitud de condiciones para jugar, tampoco lo quisieran dejar por fuera y le entregarían otro rol dentro de la Selección Colombia.

“La propuesta de Difútbol es que Falcao vaya al Mundial 2026, pero como acompañante. Ya el cuerpo técnico decide si lo quiere como ayudante en el terreno de juego o simplemente como ‘canciller’ o relacionista”, afirman.

“Es una propuesta de parte de un grupo; el homenaje es llevarlo y que haga parte de la delegación. Me resisto a creer que Lorenzo diga que no, al contrario; más bien le ayudaría la llegada de este tipo de personajes”, opinó para cerrar Hernández Bonnet.