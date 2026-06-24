Video l Shakira sacudió las redes con eufórica celebración tras el triunfo de Colombia en partido con RD Congo

La Selección Colombia continúa dejando huella en el Mundial 2026. En esta oportunidad, el combinado nacional celebró una valiosa victoria frente a República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara, en un encuentro que exigió paciencia, intensidad y determinación para romper la resistencia del rival.

Aunque durante gran parte del encuentro el marcador no tuvo un cambio, el conjunto cafetero logró encontrar los espacios necesarios en el segundo tiempo para inclinar la balanza a su favor, con un gol que consolidó una nueva victoria.

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Ante este triunfo, Shakira no pudo contener la emoción al conocer el resultado y compartió una efusiva celebración que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, donde se le vio festejando con entusiasmo junto a su equipo de trabajo.

Entre gritos y baile en los camerinos, la artista barranquillera dejó ver su enorme orgullo por el desempeño de la Tricolor, contagiando de alegría a quienes la acompañaban y sumándose a la ola de euforia que provocó el nuevo triunfo de Colombia en la Copa del Mundo 2026.

“¡Acaba de ganar Colombia!”, exclamó Shakira con evidente emoción apenas se confirmó la victoria de la Tricolor. Enseguida, la artista se dejó llevar por la euforia y celebró entre saltos, aplausos y baile junto a varios integrantes de su equipo de trabajo y una de las bailarinas que la acompañaban en el camerino.

En el videoclip que se hizo viral en cuestión de minutos, se puede ver a la cantante vestida y preparada para salir al escenario en el American Airlines Center en Dallas, Texas, donde tenía programado un concierto como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’.

De esta manera, la barranquillera demostró que, pese a la apretada agenda profesional que tiene actualmente, y a los múltiples compromisos que la mantienen recorriendo distintos escenarios, sigue muy pendiente de todo lo que ocurre en el Mundial 2026 y no es para menos, pues ha tenido una participación especial en esta edición del torneo gracias a Dai Dai.

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No obstante, más allá de su vínculo artístico con el campeonato, la emoción de Shakira parece intensificarse cuando se trata de la Selección Colombia y su avance en el certamen mundialista, que está vez fue gracias al gol que anotó Daniel Muñoz sobre los 76′ del segundo tiempo.

Con este resultado, el conjunto cafetero consolidó su gran presente en la competición y reforzó su liderato en el Grupo K, lo que tiene celebrando a millones de colombianos, incluida la barranquillera.