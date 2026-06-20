Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni de RBD, es vinculado a proceso por presunto fraude

El productor de televisión mexicano Andrés Tovar, esposo de la cantante y actriz Maite Perroni famosa por su papel en RBD, enfrenta un proceso judicial luego de que un juez de control de la Ciudad de México lo vinculara a proceso por un presunto fraude relacionado con su paso por Imagen Televisión.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, el caso está asociado a un presunto daño patrimonial cercano a los 150 millones de pesos mexicanos. No obstante, la resolución no constituye una sentencia condenatoria ni implica que el productor haya sido declarado culpable, sino que permite que continúe la investigación mientras ambas partes presentan pruebas.

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Tovar, quien ha estado al frente de programas como Sale el Sol y Acércate a Rocío, aseguró que el proceso deriva de un conflicto legal iniciado por él mismo contra la televisora en 2024 para reclamar presuntos pagos y derechos relacionados con su trabajo.

En un comunicado, sostuvo que la vinculación a proceso “no significa culpabilidad” y afirmó que defenderá su inocencia durante la investigación complementaria, cuya próxima audiencia está prevista para septiembre. Hasta el momento, Maite Perroni no se ha pronunciado sobre el caso, aunque compartió el mensaje de su esposo en redes sociales como muestra de respaldo.

¿Romance a la vista?

Shakira fue vista saliendo con reconocido actor mexicano. Foto: Fotos: tomadas de redes sociales

Shakira sigue llamando la atención de todos sus fans luego de ser vista junto al actor mexicano Manuel Garcia-Rulfo, protagonista de la serie The Lincoln Lawyer. Ambos fueron fotografiados a la salida del hotel Sunset Tower, en West Hollywood, donde conversaban mientras esperaban su vehículo y posteriormente abandonaron el lugar juntos, imágenes que rápidamente han desatado especulaciones sobre un posible romance.

Las versiones cobran fuerza porque el encuentro se produjo apenas unos días después de que la artista asegurara en una entrevista que su prioridad continúa siendo sus hijos y su carrera, tras la mediática separación del exfutbolista Gerard Piqué en 2022.

Por su parte, García-Rulfo, de 45 años, es uno de los actores mexicanos con mayor proyección internacional gracias a producciones como The Lincoln Lawyer, además de películas como A Man Called Otto, Murder on the Orient Express y la próxima Jurassic World Rebirth.

Trágica muerte

El Aro (2002) EE. UU. - Daveigh Chase Foto: AFP

La actriz estadounidense Daveigh Chase, recordada por interpretar el personaje de Samara Morgan en El aro y por dar voz a Lilo en la película animada Lilo & Stitch, falleció a los 35 años, según confirmó su pareja, Roy Hernandez. De acuerdo con la información divulgada, la artista murió a causa de complicaciones derivadas de una meningitis y una infección en la sangre que desencadenó un cuadro de sepsis. Chase había sido hospitalizada en Los Ángeles por un cuadro de desnutrición y su estado de salud se agravó rápidamente.

Nacida en Las Vegas el 24 de julio de 1990, Daveigh Chase alcanzó reconocimiento internacional siendo una de las grandes figuras infantiles de Hollywood a comienzos de la década de los 2000. Además de protagonizar El Aro y prestar su voz a Lilo, también participó en el doblaje en inglés de El viaje de Chihiro, actuó en Donnie Darko y tuvo un papel recurrente en la serie Big Love.

Su interpretación de Samara Morgan le valió el premio MTV Movie Award a Mejor Villana, consolidando un legado que marcó tanto al cine de terror como a la animación y que hoy es recordado por varias generaciones de espectadores.

Nueva película

ahara Marley Jolie y Angelina Jolie asisten a la 36.ª edición de los Premios Internacionales de Cine de Palm Springs en el Centro de Convenciones de Palm Springs el 3 de enero de 2025 en Palm Springs, California. Foto: Getty Images via AFP

La actriz y directora estadounidense Angelina Jolie dio inicio a la promoción de su nueva película, Couture, con una aparición en Nueva York que volvió a captar la atención por su estilo característico. La ganadora del Premio de la Academia asistió a un evento de prensa con un vestido negro diseñado por Tom Ford bajo la dirección creativa de Haider Ackermann, acompañado por un abrigo blanco y accesorios en tonos dorados, reafirmando la estética minimalista que ha marcado sus apariciones públicas durante los últimos años.

La cinta, dirigida por Alice Winocour, sigue la historia de Maxine, una cineasta que recibe un diagnóstico de cáncer de mama mientras trabaja durante la Semana de la Moda de París, un papel que ha sido descrito por la propia Jolie como especialmente cercano a su historia personal.

En distintas entrevistas, la actriz ha explicado que la película aborda temas como la resiliencia, la empatía y el deseo de vivir plenamente frente a la adversidad, aspectos que conectan con su propia experiencia tras revelar en 2013 que se sometió a una doble mastectomía preventiva después de conocer que era portadora de una mutación del gen BRCA1. Couture llegará a los cines el 26 de junio.

Liberación adelantada

Los abogados, según el diario, recibieron en diez días más de 3.000 personas que habían presentado acusaciones contra Puff Daddy y de esos casos pudieron corroborar y considerar creíbles más de 120 casos. Foto: AP

La fecha prevista para la liberación del rapero y productor estadounidense Sean Diddy Combs volvió a modificarse y, por tercera vez en los últimos cuatro meses, fue adelantada por la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos.

De acuerdo con los registros oficiales, el artista, de 56 años, ahora tiene previsto recuperar su libertad el 23 de febrero de 2028, siete semanas antes de la fecha que figuraba anteriormente. Combs cumple una condena de 50 meses de prisión en el centro penitenciario federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte de personas para ejercer la prostitución, mientras que fue absuelto de los delitos más graves relacionados con tráfico sexual y conspiración para cometer crimen organizado.

Aunque las autoridades penitenciarias no han explicado oficialmente el motivo de este nuevo ajuste, medios estadounidenses señalan que el rapero participa en un programa residencial de tratamiento contra el abuso de sustancias, lo que podría influir en la reducción del tiempo de reclusión.

Caso P. Diddy da un vuelco que está a punto de cambiar su destino: esta es la inesperada petición de los fiscales de EE. UU.

Paralelamente, su equipo legal mantiene una apelación con la que busca revocar la condena o conseguir una nueva sentencia, al sostener que el fallo fue injusto. Mientras ese proceso continúa en los tribunales, se conoció que el rapero inició funciones laborales dentro del penal y participa en programas de rehabilitación.

Vuelve a aparecer

La princesa de Gales, de Gran Bretaña, llega al desfile de guardias a caballo para el Desfile de Cumpleaños del Rey 'Trooping the Colour' en Londres el 15 de junio de 2024. Foto: AFP

La princesa de Gales, Kate Middleton, reapareció en el tradicional evento hípico Royal Ascot tras dos años de ausencia, en una nueva muestra de su regreso gradual a la agenda pública después del tratamiento contra el cáncer que recibió en 2024. La esposa del príncipe William participó en la procesión real y compartió la jornada con otros miembros de la familia real británica, marcando uno de sus compromisos públicos más relevantes desde que anunció, en enero de 2025, que la enfermedad se encontraba en remisión.

Para la ocasión, la princesa lució un vestido amarillo de la firma Roksanda, acompañado de un sombrero a juego y joyas pertenecientes al legado de la familia real, una elección que acaparó la atención de la prensa especializada en moda y realeza. Su presencia en Royal Ascot, uno de los eventos sociales más emblemáticos del calendario británico, ha sido interpretada como un nuevo paso en su reincorporación progresiva a los compromisos oficiales, luego de reducir significativamente sus apariciones públicas mientras se sometía al tratamiento oncológico.