Murió la actriz Daveigh Chase, la niña de ‘El aro’, voz de Lilo en ‘Lilo y Stitch’, a los 35 años: esto es lo que se sabe

El mundo del entretenimiento nuevamente se viste de luto. En las últimas horas se confirmó la inesperada muerte de la reconocida actriz estadounidense Daveigh Chase, que en el 2002 interpretó a Samara Morgan en la película El aro.

Esa niña de pelo lacio y largo, cuya imagen estaba en los afiches y la promoción de la historia de terror, quedó grabada en la memoria de millones de espectadores, ya que su personaje se convirtió en uno de los más impactantes de una de las películas de terror que sin duda marcó a toda una generación.

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Su talento también quedó inmortalizado en Lilo y Stitch, la exitosa película animada en la que le dio voz a Lilo.

¿De qué murió Daveigh Chase?

Roy Hernández, novio de la actriz, fue el encargado de confirmar la noticia de su muerte para el portal TMZ. Según informó, el deceso se produjo el pasado 16 de junio en Los Ángeles, Estados Unidos, luego de permanecer hospitalizada desde inicios de mes.

Daveigh Chase falleció a los 35 años tras sufrir de meningitis y una infección en la sangre, según informaron medios locales.

Días antes de confirmar su fallecimiento, su pareja abrió una recaudación de fondos en la plataforma de GoFundMe junto con el mensaje: “Daveigh fue diagnosticada con meningitis y varias infecciones sanguíneas graves. Su condición se ha vuelto crítica y los doctores me han dicho que no le queda mucho tiempo”.

¿Quién era Daveigh Chase?

Chase, quien nació en 1990, era una estrella infantil que vocalizó a Lilo en el éxito de Disney de 2002, y a Chihiro Ogino en la versión estadounidense de El viaje de Chihiro, la aclamada producción de Hayao Miyazaki.

Además de El aro, película que la llevó a ganarse el premio a Mejor Villana en los MTV Movie Awards de 2003, la actriz conquistó varios roles en televisión a lo largo de su trayectoria.

Entre las producciones en las que participó se destaca también la serie Donnie Darko, disponible en Amazon Prime Video en Colombia, también esta la producción Big Love, así como ER y Sabrina, la bruja adolescente.

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Hoy, sus seguidores reciben con asombro y tristeza la noticia de su fallecimiento, mientras recuerdan y destacan el talento que la convirtió en una figura entrañable en el mundo del entretenimiento

“Descanse en paz”; “Qué gran actriz”; “De las mejores películas de miedo que he visto”, dicen algunos de los mensajes de usuarios en redes sociales como X e Instagram.