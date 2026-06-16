Murió querido integrante de Citytv y fue despedido con sentidas palabras; trabajó más de 20 años en el canal

La televisión colombiana está de luto, luego de que se confirmara la lamentable muerte de un integrante del equipo de trabajo de Citytv. El canal fue el encargado de revelar la información, compartiendo un poco de quién se trató.

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De acuerdo con un post que se realizó en redes sociales, el medio quiso conmemorar a su compañero y despedirlo con un sentido mensaje, reflejando el dolor y tristeza que inundaba a la producción y a la Casa Editorial El Tiempo, la cual lo acogió por largos años.

Según se compartió, se trató de Ricardo Arévalo Hernández, que se desempeñó en la empresa como camarógrafo para el sistema informativo, por más de 20 años. El hombre destacó por el talento que tenía, sus oficios y por la manera en la que hablaba de la ciudad.

De igual manera, su generosidad y su pasión por lo que hacía lo hicieron ser querido y respetado por sus colegas, conocidos, amigos y familiares.

En el post, donde se ubicó una fotografía suya, se pudo ver el mensaje de despedida que dedicó el equipo, enviándole condolencias a la familia por este momento tan duro que estaban atravesando.

“Desde Citytv lamentamos el fallecimiento de Ricardo Arévalo Hernández, quien por más de 20 años trabajó como camarógrafo para el sistema informativo”, se lee al inicio de las palabras publicadas.

“Su manera de contar la ciudad, su pasión por el oficio y su generosidad marcaron varias generaciones de colegas y profesionales que pasaron por las instalaciones de la casa editorial El Tiempo. Desde este noticiero enviamos un abrazo solidario a su familia y seres queridos”, agregaron, junto a un “Q.E.P.D.”.

La hija de Arévalo reaccionó, agradeciendo al canal y exaltando lo feliz que fue su progenitor en este proceso laboral.

“Gracias, familia Citytv. Sé que mi padre se sentía en familia”, escribió en un comentario.

De igual manera, otras personas lo llamaron “caballero” y “respetuoso”, además de recordarlo por lo buena gente que fue con todo el mundo, conservando actitud y energía bonita.