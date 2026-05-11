César Augusto Londoño publicó desgarrador mensaje tras muerte de Bianca Gambino: “La vida nos golpea y a veces de la peor manera”

El periodismo colombiano atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse la muerte de Bianca Gambino, una reconocida presentadora que hizo parte de los inicios de la televisión local moderna en Bogotá.

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La comunicadora fue recordada por convertirse en uno de los primeros rostros en pantalla de CityTV, canal que transformó el cubrimiento informativo urbano y marcó una nueva etapa en el periodismo televisivo de la capital.

Durante los últimos meses, su estado de salud se había deteriorado considerablemente, luego de que hace dos años fuera diagnosticada con cáncer de colon, enfermedad contra la que luchó con fortaleza y valentía.

No obstante, la situación médica se complicó y este domingo, en medio de la celebración del Día de la Madre, se confirmó su fallecimiento a los 52 años.

Tras conocerse la noticia, distintas figuras del periodismo y colegas de varios medios de comunicación comenzaron a compartir mensajes de despedida y condolencias, resaltando el legado profesional y humano que dejó la presentadora en la televisión colombiana.

Uno de los que llamó la atención de los usuarios fue César Augusto Londoño, reconocido rostro del periodismo deportivo, quien habló de esta pérdida y del impacto que le causaba.

De acuerdo con lo que quedó registrado, el comunicador, actual director de ‘El Pulso del Fútbol’, compartió una foto con la que revivió un instante que compartió con la famosa presentadora, disfrutando de uno de los formatos más conocidos del país.

“La vida nos golpea y a veces de la peor manera. Compartimos la vida en CM& maravillosamente y hoy solo repasamos emociones y felicidad”, escribió, donde se les veía en aquella época.

De igual manera, Londoño aprovechó para exaltar lo bonito que les dio su compañera en vida, destacando que siempre optó pro entregar lo mejor de ella en todos los espacios y sentidos.

“Bianca Gambino siempre nos regaló lo mejor y una bella compañía. Su presencia estará siempre en todos nosotros”, agregó, ubicando algunos emojis de caritas llorando.

Varias personas reaccionaron y recordaron a Bianca Gambino, quien fue muy conocida en los inicios de los 2000 con el lanzamiento de City Noticias. De hecho, se revivió su trabajo en equipo con Luis Carlos Vélez, Juan Lozano, Mónica Rodríguez, entre otros.