Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el lunes 11 de mayo para los 12 signos del zodiaco

Cada día, miles de personas participan en distintos sorteos de juegos de azar, como lo son los chances y las loterías, pues estos ofrecen la oportunidad de ganar millonarias sumas de dinero en cuestión de minutos si llegan a acertar en una cantidad de números que depende de cada organización.

Los 4 signos que vivirán un mayo lleno de suerte, dinero y oportunidades, según Mhoni Vidente

Es por esto que, Betty Mercado, sobrina del fallecido vidente Walter Mercado, publicó las cifras mágicas para cada uno de los signos del zodiaco occidental que tendrían éxito, especialmente, el lunes, 11 de mayo de 2026.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries comenzará la semana con mucha energía y determinación para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, los astros recomiendan actuar con paciencia y evitar tomar decisiones impulsivas.

Números de la suerte: 10, 14 y 38.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El aprendizaje y el crecimiento personal marcarán este lunes para Tauro. La comunicación con los demás será favorable, aunque será importante escuchar opiniones ajenas y no intentar imponer puntos de vista.

Números de la suerte: 2, 11 y 33.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La nostalgia estará presente en Géminis debido a recuerdos relacionados con personas importantes del pasado. A pesar de ello, el signo contará con apoyo emocional y momentos de alegría.

Números de la suerte: 20, 7 y 13.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Los pensamientos negativos podrían afectar el estado emocional de Cáncer si no aprende a manejar la ansiedad. Los astros sugieren mantener una actitud positiva para alcanzar mejores resultados en proyectos personales o laborales.

Números de la suerte: 10, 50 y 3.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo tendrá un día cargado de optimismo y alegría. La energía astral favorecerá los cambios positivos relacionados con la imagen personal y el bienestar físico. Además, surgirán situaciones agradables que permitirán disfrutar más del presente.

Números de la suerte: 5, 17 y 24.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La sensibilidad emocional aumentará para Virgo durante este lunes. Las opiniones de la pareja o de personas cercanas podrían afectar más de lo habitual. Los astros aconsejan dedicar tiempo a actividades que generen satisfacción y tranquilidad.

Números de la suerte: 8, 23 y 19.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años. Foto: @Yosh_G/Getty Images/Montaje:Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los temas legales o asuntos pendientes volverán a ocupar la atención de Libra. Además, podrían surgir tensiones en la relación sentimental que requerirán diálogo y disposición para llegar a acuerdos.

Números de la suerte: 4, 29 y 32.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La recomendación para Escorpio será dejar atrás la pasividad y actuar con determinación. Los contactos sociales y las actividades grupales abrirán nuevas puertas en el ámbito profesional.

Números de la suerte: 9, 20 y 5.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario iniciará la semana con entusiasmo y motivación. La energía planetaria favorecerá la creatividad, especialmente en actividades relacionadas con la cocina, el hogar y los encuentros familiares.

Números de la suerte: 8, 13 y 4.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La familia tendrá un papel fundamental en la estabilidad emocional de Capricornio. El apoyo del entorno cercano será indispensable para alcanzar el éxito en el trabajo y mantener el equilibrio personal.

Números de la suerte: 10, 3 y 41.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Los esfuerzos realizados por Acuario comenzarán a dar resultados positivos. El reconocimiento laboral y profesional llegará acompañado de nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 11, 7 y 23.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis sentirá una fuerte necesidad de explorar nuevos caminos, aprender y viajar. La espiritualidad también cobrará importancia durante esta jornada.

Números de la suerte: 7, 12 y 48.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.