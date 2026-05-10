Álvaro Uribe declamó poema para ‘los despechados’ en pleno en vivo con Westcol: “Que se muera un amor”

Álvaro Uribe Vélez volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales tras protagonizar una transmisión en vivo junto al streamer Westcol.

El expresidente colombiano sorprendió a miles de usuarios no solo por abrir las puertas de su finca en Rionegro, Antioquia, sino también por mostrar un lado mucho más cercano y emocional durante el encuentro digital que reunió a más de 75 mil espectadores en tiempo real.

La aparición de Uribe junto al influenciador paisa generó expectativa desde antes de comenzar la transmisión, pues se trató de un encuentro ampliamente promocionado en redes sociales.

Westcol con Uribe: el expresidente le hizo un millonario regalo y le lanzó inesperada propuesta

A lo largo del en vivo, el exmandatario recorrió diferentes espacios de su vivienda, mostró algunas piezas de arte y compartió varios momentos de su cotidianidad, mientras respondía preguntas y conversaba con Westcol sobre distintos temas.

El creador de contenido, considerado uno de los streamers más influyentes de Colombia, acompañó a Uribe durante el recorrido por la propiedad. Ambos compartieron un aguardiente durante la transmisión y el expresidente incluso sorprendió al influencer al regalarle un costoso caballo, situación que rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

Sin embargo, uno de los instantes que más llamó la atención ocurrió cuando la conversación se dirigió hacia la celebración del Día de la Madre, una fecha especial que este domingo se conmemora en Colombia. Tras hablar sobre el papel de las mujeres y recordar diferentes aspectos relacionados con la familia, Álvaro Uribe decidió compartir un poema dedicado “a los despechados”.

El exmandatario recitó un escrito de la poeta colombiana Ligia Angulo, reconocida por su poesía lírica y fallecida en 1996. La escena tomó por sorpresa a muchos de los espectadores, pues pocos esperaban verlo declamando versos románticos en medio de la conexión.

El expresidente concversó en vivo con el 'streamer' paisa. Foto: @AlvaroUribeVelezPrensa

Uribe interpretó el poema completo frente a las miles de personas conectadas al en vivo:

“Que se muera un amor no importa nada,

el alma cual los pródigos rosales da sus flores a cada madrugada.

Derrúmbase la flor, el hombre, el nido,

y a veces el olvido canta triunfal sobre los corazones,

más todo se renueva día a día

y en cada nueva hora renace la alegría para el alma cansada.

Que se muera un amor ni importa nada,

es muy bello amar con ansias locas y vivir enamorado de una boca,

de unos ojos grandes y profundos,

pero es más bello,

aun es infinito contemplar con desprecio

cuando se falta a la palabra dada”.

Álvaro Uribe y Westcol prendieron la conversación con un trago de aguardiente

El encuentro entre Westcol y Álvaro Uribe terminó convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados del fin de semana en Colombia. Más allá de las opiniones divididas que suele generar el expresidente, su inesperada declamación poética logró captar la atención de miles de internautas.