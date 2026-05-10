Álvaro Uribe y Westcol prendieron la conversación con un trago de aguardiente

En la tarde de este domingo, 10 de mayo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el ‘streamer’ colombiano Westcol, sostuvieron un diálogo ameno desde la finca de El Ubérrimo, donde hablaron de temas del país, de la vida personal del exmandatario y hasta tuvieron tiempo de tomarse un par de aguardientes.

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En medio de su recorrido por la finca, Westcol contó una historia de su vida con la marihuana y le preguntó al exmandatario si él había consumido alguna sustancia, a lo que Uribe respondió que no.

El expresidente admitió que sí tomaba licor, pero poco, porque le daba cierto temor. Sin embargo, reconoció que le gustaba el aguardiente y llegó a ofrecerle uno a Westcol, lo que dio paso a compartir un trago.

“No, lo acaban de traer”, le dijo Uribe a Westcol, quien se sorprendió con la rapidez que llegaron cuatro botellas de aguardiente hasta el punto de la casa donde se encontraban dialogando.

“Y tan rápido trajeron cuatro diferentes”, señaló Westcol, quien no dudó en tomarse el aguardiente que le ofreció el exmandatario, quien le advirtió que se lo iba a servir pequeño “para que no se emborrache el cliente ni quiebre la cantina”.

“Y se nos va a tomar uno, presidente, ¿no?“, le cuestionó el streamer colombiano, a lo que el mandatario le respondió que se tomaba una ”gotica”.