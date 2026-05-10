CONFIDENCIALES

Álvaro Uribe y Westcol prendieron la conversación con un trago de aguardiente

A lo largo del diálogo en El Ubérrimo, el expresidente y el streamer colombiano se tomaron varios ‘shots’.

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Redacción Semana
10 de mayo de 2026 a las 6:33 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe y Westcol durante una conversación en El Ubérrimo.
El expresidente Álvaro Uribe y Westcol durante una conversación en El Ubérrimo. Foto: Captura de pantalla

En la tarde de este domingo, 10 de mayo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el ‘streamer’ colombiano Westcol, sostuvieron un diálogo ameno desde la finca de El Ubérrimo, donde hablaron de temas del país, de la vida personal del exmandatario y hasta tuvieron tiempo de tomarse un par de aguardientes.

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En medio de su recorrido por la finca, Westcol contó una historia de su vida con la marihuana y le preguntó al exmandatario si él había consumido alguna sustancia, a lo que Uribe respondió que no.

El expresidente admitió que sí tomaba licor, pero poco, porque le daba cierto temor. Sin embargo, reconoció que le gustaba el aguardiente y llegó a ofrecerle uno a Westcol, lo que dio paso a compartir un trago.

No, lo acaban de traer”, le dijo Uribe a Westcol, quien se sorprendió con la rapidez que llegaron cuatro botellas de aguardiente hasta el punto de la casa donde se encontraban dialogando.

Y tan rápido trajeron cuatro diferentes”, señaló Westcol, quien no dudó en tomarse el aguardiente que le ofreció el exmandatario, quien le advirtió que se lo iba a servir pequeño “para que no se emborrache el cliente ni quiebre la cantina”.

Y se nos va a tomar uno, presidente, ¿no?“, le cuestionó el streamer colombiano, a lo que el mandatario le respondió que se tomaba una ”gotica”.