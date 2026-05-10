La reacción de Uribe tras la pregunta de Westcol sobre los “falsos positivos”: Reveló qué hizo cuando se enteró de todo

Westcol, quien es uno de los ‘streamer’ más reconocidos de Latinoamérica, llegó este domingo 10 de mayo hasta la finca El Uberrimo del expresidente Álvaro Uribe, donde hablaron sin filtro sobre varios temas.

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En medio de la charla, Westcol no dudó en preguntarle a Uribe por el tema de los llamados ‘Falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales que salpicaron sus mandatos.

Sin titubear, el exjefe de Estado le respondió. “Me duele mucho y que hayan ocurrido bastantes casos de violación de derechos humanos. Pero déjeme dividir eso en lo siguiente. Primero, cuántos hubo y qué hice yo. Algunos dicen: ‘hubo 600, 800 mil, otros dicen 6.400′. A mí no me importa. Grave, uno", dijo el expresidente.

Y agregó: “Ahora dijo la JEP. Primero dijo que fueron objetivos. Aquí vino la Comisión de la Verdad, estuvieron un día conmigo y les mostré todo lo que yo había hecho para evitar eso, hasta que se corrigió. No tan temprano como hubiéramos querido“.

Además, Uribe cuestionó el hecho de que la JEP haya dicho que en su gobierno hubo más de 7.000 falsos positivos. Lo anterior, haciendo referencia a un un tema de tiempos. “Dicen que entre el año 90 y el 2016. O sea que fuera del periodo mío me integran otros 16, 18 años. Entonces es bien difícil”.

El expresidente Uribe también aprovechó para contarle a Westcol qué hizo una vez se enteró que estaban ocurriendo ejecuciones extrajudiciales en su mandato.

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“¿Qué hice yo? Cada que había una queja, tomaba una acción. Por ejemplo, cuando empezó el gobierno dijeron: ‘Aquí no están dando de baja criminales, aquí lo que están es matando campesinos y les ponen un vestido de guerrilla’. ¿Qué hice yo? En adelante, la Fuerzas Armadas no mueven un cadáver, tiene que ir el CTI de la Fiscalía, para que hubiera transparencia“, aseveró.