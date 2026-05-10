El empresario que aparece donando en la campaña de Iván Cepeda podría terminar enredado ante la Dian y la Fiscalía: ¿cómo justificará 700 millones?

La campaña a la consulta presidencial del Pacto Histórico que terminó el 26 de octubre de 2025 con la escogencia de Iván Cepeda como candidato presidencial de la izquierda, puede dejarle más de un dolor de cabeza al empresario barranquillero Javier Antonio Pérez Páez.

Su nombre aparece en el listado que relacionó Cepeda como contribuciones o donaciones de particulares ante el Fondo Nacional de Financiación Política.

El candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: CAMPAÑA CEPEDA

Allí está mencionado el nombre de la la empresa Samat Publicidad S. A. S., que donó a la campaña 609.399.000 pesos. Y Pérez Páez, su representante legal, entregó otros 116.151.000 pesos, según se lee en el documento del Consejo Nacional Electoral que tiene en su poder SEMANA.

De un lado, el empresario concedió un crédito en especie por la elaboración de 300.000 periódicos tamaño 32 cm x 44cm , elaboración de 220.000 hojas volantes, otros 190.000 volantes, 54 pendones, entre otros. Del otro, elaboración de 1.700.000 periódicos y 2.100.000 hojas volantes impresos full color.

SEMANA tiene en su poder el certificado de la Cámara de Comercio de la empresa de publicidad, que funciona en Barranquilla y tiene un capital de 20 millones de pesos.

¿Cómo pudo una empresa pequeña donar a la campaña más de 700 millones de pesos? ¿De dónde obtuvo el dinero? Son algunos de los interrogantes. La Fiscalía y la Dian ya conocen el tema porque recibieron una denuncia por parte del exconcejal de Cali, Juan Martín Bravo, quien encendió las alarmas por lo ocurrido.

Iván Cepeda y el Consejo Nacional Electoral. Foto: Semana/Campaña Iván Cepeda

SEMANA se contactó con Javier Antonio Pérez Páez y él desmintió que haya donado a la campaña de Cepeda. “No he donado, yo no aporté nada”, respondió.

Pérez —representante de esta empresa que adelanta la impresión y actividad secundaria a la publicidad, productos textiles, confecciones para uso doméstico, comercialización de materiales de construcción, entre otros— ratificó que la cédula que aparece en el certificado es de él, pero no hizo aportes.

“Les vendí y lo hice a través de crédito. El trato consistió en que ellos (el Polo Democrático) me pagarían cuando les entreguen el dinero por la reposición de votos”, explicó.

El barranquillero cree que hubo un error de la campaña de Cepeda a la hora de reportar los gastos o del CNE cuando publicó la información. “No tengo plata para donar. Tengo mis facturas y las entregué a la campaña”, dijo.

El candidato presidencial Iván Cepeda en una de sus visitas a Cali. Foto: Aymer Andrés Alvarez

A Javier Antonio Pérez Páez lo contactó el secretario general del Polo Democrático, Antonio Peñalosa, según le narró a este medio. “Llevo trabajando con ese partido más de diez años, pero no participo en política”.

Si Javier Pérez Páez trabajó por más de 600 millones de pesos para la campaña, ¿por qué aparece en Cuentas Claras como donante?¿Es una forma de esconder un pago con una donación y reducir la cifra de gastos de la campaña? ¿De dónde sacó el dinero para financiar la publicidad de Cepeda? ¿Cómo les pagó a quienes trabajaron para prestar el servicio? Son algunas preguntas que saltan a la vista. La justicia, en su momento, decidirá.