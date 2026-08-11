Óscar Benavides salió al paso de los cuestionamientos que han surgido por la recolección de dinero que promovió para ayudar a los damnificados por el terremoto en Colombia.

El congresista respondió especialmente al exfiscal general Francisco Barbosa, quien puso sobre la mesa dudas sobre los controles y la legalidad que debe tener este tipo de iniciativas.

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La controversia surgió luego de que Benavides anunciara en sus redes sociales que la campaña había superado los 300 millones de pesos en donaciones y publicara diferentes medios para que los ciudadanos pudieran continuar realizando aportes, además de puntos de acopio en Bogotá y Cali.

Barbosa reaccionó directamente a esa publicación y lanzó una advertencia sobre la forma en la que un congresista puede recibir recursos provenientes de ciudadanos.

“Un congresista no puede convertir una tragedia en una colecta personal sin controles. Si solicita y recibe dinero del público de manera masiva y habitual, sin autorización, podría incurrir en el delito de captación masiva y habitual de dineros, previsto en el artículo 316 del Código Penal. La solidaridad también exige legalidad y transparencia”, escribió el exfiscal.

“Se quedarán con las ganas”

La respuesta del congresista llegó horas después. Benavides aseguró que ha visto a opositores de su sector político intentando cuestionar la iniciativa y mencionó directamente a Barbosa.

“Veo a muchos opositores a nuestra causa, como el exfiscal Francisco Barbosa, preocupados, buscándome la caída. A ellos quiero decirles que se quedarán con las ganas”, manifestó.

El congresista negó que el dinero esté siendo manejado como una colecta personal y sostuvo que detrás de la recepción y administración de los recursos existe una fundación.

“Las donaciones que los colombianos y personas en el exterior nos han confiado NO son una colecta personal. Todo lo está gestionando una fundación, todo se está registrando, todo se está mostrando y se mostrará públicamente, y yo mismo iré a verificar que cada cosa se entregue a los damnificados”, afirmó.

Benavides también elevó el tono de su respuesta y lanzó un señalamiento contra quienes lo cuestionan, aunque sin atribuir específicamente esa conducta a Barbosa.

“Yo entiendo que quienes están acostumbrados a utilizar los recursos del Estado para beneficio personal, por ejemplo, a utilizar los escoltas y las camionetas para que les lleven el mercado a la casa, juzgan por su condición y sus hábitos. Pero conmigo no se equivoquen: yo estoy trabajando por mi gente de manera transparente”, agregó.

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Finalmente, aseguró que continúan preparando las ayudas que serán destinadas a las familias del Chocó afectadas por la emergencia.

“Seguimos empacando la ayuda que cientos de colombianos han querido donar para las familias del Chocó”, concluyó Benavides.

El cruce entre ambos se produce mientras distintas iniciativas públicas y privadas buscan reunior recursos y elementos de primera necesidad para las comunidades golpeadas por el terremoto, al tiempo que aumenta la atención sobre los mecanismos utilizados para recibir y administrar las donaciones.