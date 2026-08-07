Esta vez fue el exfiscal general Francisco Barbosa, uno de los críticos más fuertes del exmandatario durante su gobierno, quien publicó un mensaje en su cuenta de X para referirse al fin de su administración.

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En la publicación, Barbosa recordó un episodio ocurrido hace dos años y medio y aseguró que, desde entonces, le había anticipado a Petro cómo terminaría su paso por la Presidencia. “Petro se fue de la Casa de Nariño. Le dije a ese sujeto hace dos años y medio que el 7 de agosto de 2026 no valdría nada”, escribió.

El exfiscal también afirmó que, en ese momento, el entonces presidente respondió con “prepotencia” y aseguró que el pueblo nunca lo abandonaría. “Su respuesta de prepotencia fue que jamás el pueblo lo abandonaría. Se equivocó. La miseria con la que quiso ensuciar a Colombia la está cargando en su despedida”, agregó Barbosa en el mismo mensaje.

Las declaraciones fueron publicadas pocas horas después de que Petro abandonara oficialmente la Casa de Nariño y compartiera en sus redes sociales una fotografía de despedida desde el despacho presidencial, donde aseguró que ese lugar estuvo acompañado durante años por la bandera de Colombia y un retrato de Simón Bolívar.

La relación entre Gustavo Petro y Francisco Barbosa estuvo marcada por constantes enfrentamientos institucionales desde que ambos coincidieron en el poder.

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Durante el gobierno del hoy expresidente, las diferencias entre la Presidencia y la Fiscalía General se hicieron públicas en repetidas ocasiones por temas relacionados con la seguridad, la política criminal, las investigaciones contra funcionarios del Ejecutivo y el alcance de las competencias de cada institución.

Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, Barbosa volvió a pronunciarse para insistir en sus críticas al gobierno saliente, reavivando la confrontación política que sostuvo con Petro durante buena parte de los últimos cuatro años.