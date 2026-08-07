Esta vez fue el exfiscal general Francisco Barbosa, uno de los críticos más fuertes del exmandatario durante su gobierno, quien publicó un mensaje en su cuenta de X para referirse al fin de su administración.
En la publicación, Barbosa recordó un episodio ocurrido hace dos años y medio y aseguró que, desde entonces, le había anticipado a Petro cómo terminaría su paso por la Presidencia. “Petro se fue de la Casa de Nariño. Le dije a ese sujeto hace dos años y medio que el 7 de agosto de 2026 no valdría nada”, escribió.
El exfiscal también afirmó que, en ese momento, el entonces presidente respondió con “prepotencia” y aseguró que el pueblo nunca lo abandonaría. “Su respuesta de prepotencia fue que jamás el pueblo lo abandonaría. Se equivocó. La miseria con la que quiso ensuciar a Colombia la está cargando en su despedida”, agregó Barbosa en el mismo mensaje.
Las declaraciones fueron publicadas pocas horas después de que Petro abandonara oficialmente la Casa de Nariño y compartiera en sus redes sociales una fotografía de despedida desde el despacho presidencial, donde aseguró que ese lugar estuvo acompañado durante años por la bandera de Colombia y un retrato de Simón Bolívar.
La relación entre Gustavo Petro y Francisco Barbosa estuvo marcada por constantes enfrentamientos institucionales desde que ambos coincidieron en el poder.
Durante el gobierno del hoy expresidente, las diferencias entre la Presidencia y la Fiscalía General se hicieron públicas en repetidas ocasiones por temas relacionados con la seguridad, la política criminal, las investigaciones contra funcionarios del Ejecutivo y el alcance de las competencias de cada institución.
Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, Barbosa volvió a pronunciarse para insistir en sus críticas al gobierno saliente, reavivando la confrontación política que sostuvo con Petro durante buena parte de los últimos cuatro años.
Petro se fue de la Casa de Nariño. Le dije a ese sujeto hace dos años y medio que el 7 de agosto de 2026 no valdría nada.— Francisco Barbosa (@FBarbosaDelgado) August 7, 2026
Su respuesta de prepotencia fue que jamás el pueblo lo abandonaría. Se equivocó. La miseria con la que quiso ensuciar a Colombia la está cargando en su…