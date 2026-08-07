“Gabinete por la Vida”: Iván Cepeda anuncia gobierno alterno para vigilar a De La Espriella y liderar la oposición desde el primer día

La posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia no solo marca el inicio de un nuevo Gobierno, sino también el comienzo de una oposición liderada por quien fue su principal rival en las urnas: Iván Cepeda.

Director de la Policía se despide con el mantra que usa Francia Márquez: “Hasta que la dignidad se vuelva costumbre”

Desde Barranquilla, Cepeda hizo este viernes 7 de agosto su primer pronunciamiento antes de la ceremonia de investidura presidencial. Reiteró su llamado a la denominada “desobediencia civil pacífica”, insistiendo en sus cuestionamientos sobre la legitimidad del nuevo mandatario.

El senador participó en una concentración convocada por organizaciones sociales y sectores afines al Pacto Histórico en la capital del Atlántico, donde cientos de personas se reunieron con pancartas y consignas en rechazo al nuevo Gobierno.

La movilización hizo parte de una jornada nacional de protesta convocada para coincidir con la posesión presidencial, mientras en Cali se desarrolla el acto oficial de transmisión del mando.

Durante su intervención en Barranquilla, Cepeda aseguró que el progresismo no permitirá que se reviertan las políticas impulsadas durante el Gobierno Petro. “Nada de lo alcanzado dejaremos que se pierda. Lucharemos hasta el límite y más, para garantizar y ampliar los derechos del pueblo colombiano”, afirmó.

Además, sostuvo que “hoy culmina una fase. Pero la historia de las transformaciones no se detiene ni aquí ni ahora”, al insistir en que la oposición continuará defendiendo las reformas sociales.

El senador también endureció sus críticas contra el nuevo mandatario al afirmar que “no reconozco la legitimidad de Abelardo De La Espriella para ejercer la jefatura del Estado”. Incluso aseguró que el presidente electo “será no jefe de Estado de Colombia, sino agente al servicio de los intereses de Estados Unidos”. Defendió el inicio de la desobediencia civil pacífica al señalar que esta “constituye una respuesta democrática frente a lo que consideramos una grave amenaza para la República”.

Así funcionará el “Gabinete por la Vida” que anunció Cepeda

Uno de los anuncios más relevantes de Cepeda durante la jornada de movilización en Barranquilla fue la creación del denominado “Gabinete por la Vida”, una instancia con la que el progresismo buscará organizar la oposición al Gobierno De La Espriella. El senador explicó que este espacio, conformado por distintos sectores políticos y sociales, tendrá como misión hacer seguimiento permanente a las decisiones que adopte la nueva administración.

Según Cepeda, este gabinete alterno no pretende reemplazar las funciones del Ejecutivo, sino convertirse en un mecanismo de control político y ciudadano. En ese sentido, aseguró que desde allí se evaluarán las políticas públicas del nuevo Gobierno y se promoverán acciones para defender las reformas impulsadas durante la administración Petro, especialmente en temas sociales, laborales y ambientales.

José Manuel Restrepo: “Es el momento de recuperar la seguridad y construir la Patria Milagro”

🇨🇴 ¿Se le olvidó que perdió las elecciones? Iván Cepeda anuncia un gabinete alterno



Mientras en Cali se desarrolla la ceremonia de posesión presidencial de @ABDELAESPRIELLA, el excandidato presidencial @IvanCepedaCast encabezó un acto alternativo en el que anunció la creación… pic.twitter.com/jp4vukn2h1 — Político Latam (@politico_latam) August 7, 2026

El líder de la oposición sostuvo que este nuevo espacio servirá para coordinar iniciativas con organizaciones sociales, sindicatos, comunidades y distintos sectores que rechazan el rumbo del Gobierno entrante.

Durante su intervención, Cepeda aseveró que la oposición mantendrá una vigilancia constante sobre las decisiones del presidente De La Espriella. Reiteró que este gabinete alterno será el escenario desde el cual se articularán propuestas, pronunciamientos y acciones políticas frente a las medidas que adopte la nueva administración. Con ello, el senador dejó claro que el progresismo buscará mantener una presencia activa en el debate nacional desde el inicio del nuevo mandato.

La ceremonia de posesión del Tigre comenzó a las 3:00 p. m. en la Arena USC de Cali, convirtiéndose en la primera investidura presidencial realizada fuera de Bogotá. El evento cuenta con un amplio dispositivo de seguridad y la asistencia de delegaciones internacionales, en medio de un ambiente de alta polarización política.