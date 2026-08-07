En el marco de la posesión del nuevo Gobierno, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró que Colombia inicia una nueva etapa orientada a recuperar la seguridad, fortalecer la economía y devolver la confianza en la gestión pública.

En declaraciones concedidas a SEMANA, Restrepo afirmó que el país tiene la oportunidad de dejar atrás un periodo que calificó como de deterioro institucional para avanzar hacia lo que denominó la Patria Milagro.

#PosesiónPresidencial | 🔴 EN VIVO: "Los colombianos están cansados de la criminalidad": habla el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.https://t.co/jLqrvWZRUP pic.twitter.com/Fja3sHGdBE — Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026

Según el vicepresidente electo, el nuevo Gobierno tendrá como prioridades la recuperación de la seguridad en todo el territorio nacional, la generación de prosperidad, especialmente para las poblaciones más vulnerables, y el manejo responsable de las finanzas públicas. En ese sentido, destacó que habrá una administración caracterizada por el rigor en la gestión estatal y la prudencia fiscal.

Restrepo sostuvo que la construcción de este nuevo proyecto nacional requerirá el compromiso de todos los colombianos. Señaló que tanto la Presidencia como la Vicepresidencia ejercerán sus funciones con la convicción de convertirse en símbolos de unidad nacional, al considerar que el país necesita superar las divisiones y trabajar en torno a objetivos comunes.

Uno de los primeros mensajes del nuevo Gobierno será el énfasis en la recuperación del orden público. Por ello, la primera declaración oficial del presidente De La Espriella se realizará desde el Batallón Pichincha, en Cali, un gesto que, según Restrepo, busca enviar una señal clara sobre la prioridad que tendrá la seguridad durante la nueva administración.

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El vicepresidente electo explicó que la elección de Cali y del suroccidente colombiano para los actos de posesión responde a la difícil situación que enfrenta esa región en materia de violencia, extorsión y pérdida del control territorial. A su juicio, los ciudadanos están cansados de la criminalidad y esperan respuestas contundentes por parte del Estado.

En materia de política exterior, Restrepo confirmó que el Gobierno restablecerá las relaciones diplomáticas y comerciales entre Colombia e Israel.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ha hecho anuncios clave de cara al nuevo Gobierno. Foto: Daniel Jaramillo

Además, anunció que una de las primeras giras internacionales incluirá una visita oficial a ese país con el propósito de fortalecer los vínculos comerciales, atraer inversión y promover la generación de empleo, especialmente para los jóvenes.

Finalmente, el vicepresidente electo reiteró que el principal desafío del nuevo Gobierno será reconstruir sectores que, según afirmó, resultaron afectados durante los últimos cuatro años, entre ellos la seguridad, la economía, las finanzas públicas, el sistema de salud y el sector energético.

“Se acabó la patria miseria y comienza la Patria Milagro”, concluyó, al insistir en que la meta será recuperar la confianza de los colombianos y sentar las bases para una nueva etapa de desarrollo nacional.