José Manuel Restrepo anuncia que viajará con una delegación a Israel en octubre

En medio de los eventos protocolarios que se adelantan previo a la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se reunió con el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, y anunció que viajará en los próximos meses a ese país.

A partir del 7 de agosto, por orden de Abelardo De La Espriella, se retirará el apoyo de Colombia a la denuncia contra Israel por el genocidio en Gaza

“Por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella nos reunimos con el canciller Gideon Sa’ar y la delegación de Israel para abrir una nueva etapa en la relación entre nuestros países”, dijo el vicepresidente electo.

Y anunció los motivos y la fecha del viaje. “En octubre viajaremos a Israel con una delegación de ministros para consolidar esta alianza estratégica y desde hoy se pone en marcha la Comisión Económica Binacional, con la que traeremos más innovación, tecnología, inversión, emprendimiento y oportunidades para el talento colombiano, especialmente para nuestros jóvenes”, aseguró Restrepo.

El vicepresidente electo dijo que la “patria milagro” se construirá con alianzas estratégicas, el intercambio de conocimiento y la innovación “para generar más oportunidades y bienestar para todos los colombianos”.

De La Espriella ha mantenido la posición de que se deben restablecer las relaciones con Israel, que rompió el presidente saliente Gustavo Petro por el conflicto que se vive en Oriente Medio.

El presidente electo ha dicho que Colombia retirará la postura en la que presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por un “genocidio” en Gaza, una posición que tuvo el gobierno de Gustavo Petro.

Asimismo, se ha anunciado que se restablecerán las relaciones con ese país y hasta se abrirá una embajada en Jerusalén.

El ministro designado de Relaciones Exteriores, Ómar Bula Escobar, con el canciller de Israel, Gideon Sa'ar. Foto: Foto equipo de prensa de Abelardo De La Espriella

“El canciller designado del presidente electo, Abelardo De La Espriella, Ómar Bula Escobar, sostuvo en Washington una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, en la que se acordó una hoja de ruta para la restauración plena e inmediata de las relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países, a partir del 7 de agosto”, informaron recientemente desde el equipo de Abelardo De La Espriella.

El acuerdo contempla que haya un intercambio “inmediato” de embajadores, que se eliminen las visas para los ciudadanos de ambos países, entre otras medidas de cooperación.

“Colombia también retomará una posición seria y responsable en el escenario internacional, incluido el sistema de Naciones Unidas, y retirará su intervención en el caso promovido por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia”, han dicho sobre el panorama internacional desde el equipo del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella.