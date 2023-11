Urgente: presidente Petro reveló que Colombia coadyuvará denuncia ante la CPI contra Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí

“Israel tendrá, por una duración indeterminada, la responsabilidad global de la seguridad”, dijo en una entrevista a la cadena televisiva estadounidense ABC. “Hemos visto lo que ha pasado cuando no la tenemos. Desde que no tenemos responsabilidad en materia de seguridad, asistimos a la erupción del terror de Hamás a una escala que no podíamos imaginar”, agregó.

Palestinians search for casualties at the site of Israeli strikes on houses in Jabalia refugee camp in the northern Gaza Strip, October 31, 2023. REUTERS/Anas al-Shareef | Foto: REUTERS