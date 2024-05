Jota Pe Hernández denunció que soldados del Ejército llevan 16 días sin comida. Le hace fuerte reclamo al ministro de Defensa

El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, denunció que conoció la situación de varios soldados que llevan más de 16 días sin comida y el Ejército no les habría querido responder. “Desde hace 16 días estos soldados que pertenecen a la Primera División del Ejército de Montecristo, sur de Bolívar, están esperando sus víveres, le han dicho al Ministerio de Defensa, le han suplicado al Ejército y no han recibido ningún tipo de respuesta”, aseguró el senador quien lamentó la situación.

⚠️MUY TRISTE E INDIGNANTE!! A nuestros Héroes los tienen aguantando hambre!! Hace 16 días los soldados adscritos a la @Ejercito_Div1 en Montecristo Sur de Bolívar NO reciben sus víveres. Será que al inepto de Velásquez también le falta la comida? @mindefensa @COL_EJERCITO 👇🏻 pic.twitter.com/yN1hRRXSHj

“Desde Santa Rosa, Bolívar, habían denunciando están aguantando hambre nuestros militares. Y que no venga el Gobierno con la excusa estúpida que no pueden llevarles víveres dizque porque los helicópteros no pueden volar por problemas climáticos porque a Francia Márquez, que está viviendo sabroso, sí le funciona el helicóptero perfecto”, afirmó el senador de la Alianza Verde.