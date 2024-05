Escándalo e indignación: Ejército reconoce que no tiene todos los cuerpos de los militares asesinados por las Farc en Argelia, Cauca

En lo que coinciden todas la fuentes consultadas es que las Fuerzas Militares no han dejado abandonados a los soldados, pues en el lugar se encuentra un pelotón de uniformados, cinco helicópteros con los que se pretende hacer la extracción del personal, pero que por condiciones climáticas no ha sido posible materializar. Fuentes que están en la región aseguran que no ha parado de llover y las aeronaves no pueden ingresar así.