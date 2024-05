Estas serán las graves consecuencias que sufrirá Colombia tras la decisión de Petro de romper relaciones con Israel

“Un costo enorme en los Estados Unidos”

Iván Duque, expresidente

Iván Duque, expresidente. | Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ - semana

El presidente Petro ha respaldado desde hace mucho tiempo la causa de Hamás. Romper con Israel es una torpeza monumental. Colombia queda situada del lado incorrecto de la historia y queda muy mal parada en el escenario internacional. Petro deja la política exterior de nuestro país en el ridículo porque se rige por los sentimientos viscerales de quien gobierna. Su decisión nos va a traer un costo enorme. Empezando por lo que acarrea en el Congreso de los Estados Unidos, donde hay un caucus judío que siempre nos ha apoyado, desde el Plan Colombia hasta nuestros días, y que ha sido cercano a Colombia. Esto va a tener unas consecuencias absolutamente lamentables.

“Estamos emocionalmente muy golpeados”

Marcos Peckel, director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías

Marcos Peckel, director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías. | Foto: Archivo Colprensa

Como comunidad estamos emocionalmente muy golpeados. Israel es parte de nuestra identidad. Y tener una embajada y un embajador es parte de nuestra vida comunitaria. El Gobierno de Gustavo Petro es de los pocos del mundo, incluso de izquierda, que nunca condenó la masacre del 7 de octubre ni menciona a Hamás. La decisión de romper relaciones en una plaza pública nos sorprendió. Creo que él tiene una abierta hostilidad con Israel y muchas de sus declaraciones, como comparar con los nazis y con Auschwitz, se consideran antisemitas por los estándares internacionales.

“Hay 60 millones de dólares de inversión en riesgo”

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA- semana

Es una gran tristeza. Se acaban 71 años de relaciones entre dos países. Colombia enfrenta hoy un riesgo: la posibilidad de que Israel termine las relaciones comerciales con Colombia. Estamos hablando de exportaciones del orden de 1.000 millones de dólares. También hay un riesgo de que Israel frene los cerca de 60 millones de dólares en materia de inversión que tiene en el país. Creo que este tipo de decisiones no deberían informarse en una tarima, ni desde una diplomacia irracional. Esas diferencias que existen a nivel internacional deberían tramitarse por un cauce diplomático.

“Se rompen relaciones con el gobierno, no con su pueblo”

Julio Londoño Paredes, excanciller

Julio Londoño Paredes, excanciller. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA- semana

El anuncio del presidente Petro de romper relaciones con Israel es tan solo un paso más en el pugnaz intercambio entre los dos países. Hay que tener en cuenta que el Gobierno de Colombia rompe relaciones no con el pueblo ni con la nación israelí, sino con el Gobierno actual, uno de los más cuestionados en el mundo. Es de esperarse, naturalmente, que la decisión del Gobierno no afecte la condición de nuestros compatriotas que residen en ese país, ni la de los israelíes residentes en el nuestro. La actitud de Colombia no debe implicar que desconozca las acciones salvajes de Hamás, ni las de Irán, que entre las sombras ha generado una peligrosa inestabilidad en el Medio Oriente, arriesgando una confrontación nuclear.

“Estamos exportando más de 1.000 millones de dólares”

Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta y excanciller

Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta y excanciller. | Foto: Felipe Castaño/ Vicepresidencia de la República

Cuando el presidente anuncia que va a romper relaciones diplomáticas con Israel, la pregunta es al canciller Luis Gilberto Murillo. Si él participó de esa decisión y si la comparte. ¿Estamos conscientes del daño que le hace romper relaciones con Israel? Es un mercado en donde estamos exportando más de 1.000 millones de dólares, generando muchísimos, cientos de miles, de empleos para los colombianos; es un país que le ha dado a Colombia cooperación en temas tan delicados como los asuntos militares, la fabricación de armamento, en inteligencia, tecnología y ciberseguridad. Hay una situación muy dolorosa y dramática en Oriente Medio, todos rechazamos la muerte de civiles tanto palestinos como israelíes. Rechazamos ese secuestro masivo en octubre y la muerte inmisericorde de más de 1.000 personas de Israel en manos de un grupo guerrillero y terrorista como es Hamás.

“No ha condenado los ataques terroristas de Hamás”

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA - semana

Nosotros formamos parte de una comunidad internacional en donde tenemos que tener claro cuáles son los países que son más importantes para nosotros y entre ellos está Europa occidental y Estados Unidos, por ejemplo. Entonces no podemos salir como unos loquitos, simplemente con base en las emociones de un presidente. Además, lo que es más aterrador y reprobable es que Petro en ningún momento ha condenado los ataques terroristas de Hamás, que asesinó niños, violó e hizo todos los horrores. Petro tampoco se ha arrepentido del ataque al Palacio de Justicia, donde el M-19 ingresó asesinando al guardia de la entrada. Y él se siente muy orgulloso de haber formado parte de una organización que entró y asesinó al guarda de la entrada y además secuestró y asesinó a otras personas. Y entonces Petro, de la misma manera, tampoco ha abierto la boca para condenar estos ataques terroristas de Hamás.

“El impacto en la seguridad nacional es grande”

Diego Molano, exministro de Defensa

Diego Molano, exministro de Defensa. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA- semana

Israel ha sido siempre un aliado fundamental de Colombia en la lucha contra el terrorismo, ha apoyado el desarrollo de capacidades de las Fuerzas Militares. Indumil produce el fusil Galil, que es utilizado y portado por más del 60 por ciento de los soldados, pero una franquicia israelí produce parte del fusil, además de procesos de mantenimiento y apoyo que podrían afectar la capacidad militar. Los aviones Kfir son israelíes y hoy están muy limitados en mantenimiento. A pesar de que esa flota se ha ido reduciendo, es la única que permite garantizar la soberanía nacional y luchar contra el narcotráfico. Colombia tiene el Batallón Colombia en la zona de disputa que existe allí. También hay afectación en materia de inteligencia por la colaboración del Mosad. La ruptura de relaciones con Israel va a tener efectos sobre la protección, la soberanía y la seguridad nacional.

“Que haya antisemitismo me parece gravísimo”

Jorge Rausch, chef

Jorge Rausch, chef. | Foto: JLuis Rafael Gazabon

No creo que a Petro le importe lo que pase en la guerra en el Medio Oriente. No la conoce lo suficiente. Lo que busca es seguir polarizando. Es preocupante lo que pasa con los judíos en Colombia. Somos una comunidad pequeña, activa y que colabora con la sociedad. Estamos en todos los ámbitos. Que haya un antisemitismo me parece gravísimo. Yo soy vocal en mi apoyo a Israel y recibo muchos comentarios antisemitas en mis redes. Eso es algo a lo que los judíos en Colombia no estamos acostumbrados. Independientemente de la visión que alguien tenga del conflicto, una cosa es un país y otra una religión. Esa distinción no queda clara en el discurso del presidente. Y me parece superpeligroso. Recuerden lo que pasó en el Holocausto. Mucha gente ha comenzado a esconderse por ser judío. Yo no pienso hacerlo.

“Le pido a Petro que no esté enceguecido”

Bella Clara Ventura, escritora y poeta colombo-israelí radicada en Israel

Bella Clara Ventura, escritora y poeta colombo-israelí radicada en Israel. | Foto: Bella Clara Ventura

Sentimos dolor por este rompimiento. No entiendo la actitud de nuestro presidente. Cuando vi el anuncio me quedé sin dormir toda la noche. En Israel estamos consternados porque Colombia ha sido un país cercano. No puede ser que las guerras nos estén acabando, no nacimos para matarnos unos a los otros. En este momento, un Gobierno como el de Petro debería respetar la vida de la gente que ha muerto y los secuestrados. Espero que no se vea afectada la parte cultural. Pero cuando hay rupturas eso va en cadena, nunca se calcula lo que puede producir. Le pido a Petro que se llene de luz para que no esté enceguecido y pueda tener más prudencia. Arma, jugando con las palabras, como se mata con los fusiles se descubre el orden en la palabra. Arma o amar, la mejor arma, amar. Batalla de palabras.

“Se pierde una fuente de transferencia de tecnología”

Santiago Acosta, exdirector de Innpulsa en Israel

Santiago Acosta, exdirector de Innpulsa en Israel. | Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

Israel es una nación altamente emprendedora, con una gran cantidad de científicos desarrollando tecnologías para el bien de la humanidad. Hay un principio judío que se llama tikún olam, que se traduce como “reparar el mundo”, significa que las personas llegan al mundo a mejorarlo. Esto forma parte de la cultura judía, es como nacen los grandes avances en medicina, agricultura, cuidado del planeta, optimización de recursos, ciberinteligencia e inteligencia artificial. Cuando fui director de Innpulsa en Israel tuve la oportunidad de conocer 700 startups que hacen cosas realmente increíbles. Los emprendimientos colombianos pierden la posibilidad de desarrollar alianzas con una de las naciones más innovadoras del planeta. También pierden una fuente de inspiración y de transferencia de tecnología.

“Se va a acelerar la salida los aviones Kfir”

Guillermo León León, presidente de Acore y excomandante de la FAC

Guillermo León León, presidente de Acore y excomandante de la FAC. | Foto: Pantallazo de video tomado de la cuenta en Twitter: @acorecolombia

En esta relación se han construido capacidades muy valiosas e importantes para garantizar la seguridad. En el caso de los Kfir, estamos entrando en un periodo de obsolescencia. Este año se retiraron tres aviones del servicio. A partir de diciembre no tendremos posibilidades para repuestos o mantenimiento. Se va a acelerar la salida de los aviones Kfir del servicio. La afectación se va a sentir en todas las fuerzas, en la Armada, Ejército y en la Policía, con base en los equipos que provee este país. Por ejemplo, algo que nos afecta a todos son los fusiles Galil, que son fabricados en Colombia, pero hay una pieza que la produce Israel. En determinado momento no tendremos cómo reemplazarla. Son los fusiles de toda la fuerza pública. Muchos de los equipos de inteligencia que utilizamos son de origen israelí.

“El presidente ladra y muerde”

Jack Goldstein, empresario

Jack Goldstein, empresario. | Foto: Suministrada a Semana