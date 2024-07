¿Engaños con promesa de tierras? Gobierno Petro no concreta negocios en compra de predios para ser adjudicados a campesinos

La reforma agraria es cada vez más esquiva para el Gobierno de Gustavo Petro. Para concretar la promesa de entregarles tierras a los campesinos, el Ejecutivo necesita adquirir miles de hectáreas sobre las que no se han concretado los procesos de compra, pese a que hay comunidades esperando a que se las adjudiquen. Y eso no ha ocurrido.

La ANT es el eje central de ese convenio y es la agencia que reconoció que “dado que los terrenos se encuentran en trámites de promesa de compraventa, no se cuenta con una base de predios disponibles hasta que no se surta el proceso completo de adquisición”. Es decir, las demoras en los trámites tienen en el limbo esa iniciativa y la ANT viene prometiendo tierras que ni siquiera ha comprado y sobre las que tampoco tiene claridad frente a si están libres de líos judiciales.

Lo que dice la agencia no pone en duda que la SAE y el fondo sí tienen predios para la venta, terrenos que han estado bajo su administración durante años porque corresponden a los lotes que el Estado consiguió de dineros mal habidos del narcotráfico y la delincuencia. El problema es que existen tantos procesos judiciales pendientes con estos predios que no están disponibles para entrega inmediata, ya que tienen reclamaciones en curso.

Si bien la ANT señala no tener información sobre las propiedades, la Unidad para las Víctimas, encargada de administrar el Fondo, sí confirma que se le han ofertado 1.753 predios rurales a la Agencia, de los que 122 se están revisando con posible opción de compra. De ese total, hay nueve con procesos de compraventa y que suman 1.500 hectáreas. SEMANA también le consultó a la SAE esa información, pero al momento del cierre de esta edición no había recibido respuesta.

Ganaderos esperando

“Estamos esperando a que la ANT elabore y firme las escrituras y termine de pagar los predios. Al no escriturar a los campesinos, a los que les han preasignado los predios, no las pueden usar ni aprovechar, y eso genera mucha molestia. Se supone que luego de firmar la promesa de compraventa y entregar los predios se deben entregar las escrituras en un plazo no mayor a 30 días y luego pagar el predio. Esto no se está cumpliendo. No tenemos claro cuándo se va a terminar el proceso porque no nos dan fechas”, expresó un propietario de un terreno en el que el Gobierno hizo un evento de entrega de predios sin que estuvieran firmados los documentos de la negociación.